Stefania Proietti e coalizione incontrano le cittadine e i cittadini di Assisi

Al via, da fine agosto, il ciclo di incontri di Stefania Proietti e della coalizione a suo sostegno per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Il candidato sindaco e la coalizione saranno presenti in tutto il territorio comunale per confrontarsi con i cittadini, stilare un bilancio di questo primo quinquennio amministrativo e raccogliere suggerimenti e idee per i prossimi cinque anni alla guida della città di Assisi.

Gli incontri, in programma sempre alle 21:00, partono il 29 agosto da Assisi centro storico (Pro loco), a seguire il 30 a Capodacqua (Pro loco) e il 31 a Castelnuovo (area festa). Il mese di settembre si apre con l’incontro a Palazzo e Mora (CVA “Renato Sensi”), per poi proseguire il 7 settembre a Pieve San Nicolò (agriturismo Il Girasole), il 9 settembre a Rocca Sant’Angelo, Sterpeto, San Gregorio (ristorante da Cettarella). Il 10 settembre è la volta di Rivotorto (Pro loco), il 13 settembre Viole San Vitale (Pro loco), il 15 settembre Santa Maria degli Angeli (Sala Omi). E ancora, il 16 settembre a Torchiagina (Pro loco), il 17 a Tordandrea (ex scuola elementare), il 20 Tordibetto (Pro loco), il 21 a Petrignano (Pro loco), il 22 nella zona di espansione di Assisi (Domus Letitiae), il 23 a Porziano e Paradiso (salone confraternita Porziano), il 24 ad Armenzano, Costa di Trex e Santa Maria di Lignano (salone parrocchiale di Pian della Pieve) e infine il 25 settembre a Santa Maria degli Angeli (Pro loco).

“Gli incontri nel capoluogo ed in tutte le frazioni sono stati una promessa mantenuta e una costante in tutti questi anni fino alla pandemia che, purtroppo nel 2020, ci ha impedito di trovarci in presenza. In questi prossimi giorni, finalmente, vedremo insieme cosa è stato realizzato e cosa c’è ancora da fare, sempre con il nostro metodo, che è quello di ascoltare per poi valutare e decidere. Ancora una volta raccoglieremo idee e segnalazioni dai cittadini per attuare la nostra azione amministrativa, e sottoporremo alla comunità le idee, i percorsi ed i programmi per il futuro che intendiamo mettere in campo per Assisi verso il 2026. Per noi questo passaggio di confronto è stato imprescindibile per il primo mandato, e lo è ancor più oggi, nel momento complesso ma di rinascita che stiamo attraversando, in cui rappresentiamo la continuità. Vogliamo continuare a prenderci cura di Assisi e della nostra comunità. Ancora una volta, insieme, abbiamo la possibilità di costruire il futuro di Assisi, una Assisi che rinasce, una Assisi che riparte. E riparte da noi Assisane e Assisani!” spiega Stefania Proietti, sindaco uscente e in corsa per un secondo mandato. Gli incontri si terranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid.