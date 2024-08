Successo per Note d’In…Chiostro 2024, attesa per Assisi Pax Mundi

La rassegna di musica sacra francescana si terrà ad ottobre, dal 17 al 20. Grande successo per Note d’In…Chiostro 2024, in attesa di Assisi Pax Mundi. Padre Peter Hrdy, direttore della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, ha espresso soddisfazione: “Tre appuntamenti con tre diverse modalità di fruizione”.

La rassegna Note d’In…Chiostro, organizzata dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, ha visto tre concerti all’aperto che hanno permesso a cittadini e turisti di vivere serate indimenticabili. Gli eventi si sono svolti nel Chiostro Sisto IV, nel cuore del Sacro Convento di Assisi, e nella Chiesa superiore della Basilica di San Francesco.

Il primo appuntamento ha visto la partecipazione del Billi Brass Quintet con lo spettacolo “A trip to the moon – Un viaggio sulla luna”. Questo evento ha combinato musica e cinema, con la sonorizzazione live delle musiche originali di David Short durante la proiezione del cortometraggio “Le Voyage dans la Lune” di G. Meliès (1902), considerato il primo film di fantascienza della storia.

Il secondo concerto ha visto l’esibizione del RBS Europa Choir (BS), diretto da Rory McCleery, con un repertorio di musiche di Desprez, Victoria, Mouton e De Morales. Il terzo e ultimo appuntamento ha visto protagonista il Le Capinere Ensemble con “Lucevan le stelle”, con musiche di Verdi, Bizet, Rota e altri.

Padre Peter Hrdy ha commentato: “Una piccola rassegna concertistica che ha riunito in tre appuntamenti diversi generi musicali e diverse arti per tre diverse modalità di fruizione, dalla musica classica a quella rinascimentale, senza dimenticare la possibilità di vedere un film con le musiche suonate da un’orchestra dal vivo e di ammirare i capolavori di Giotto e altri artisti in un suggestivo scenario. Siamo molto felici del riscontro di pubblico e ora aspettiamo tutti per Assisi Pax Mundi, la rassegna di musica sacra francescana in programma ad ottobre, dal 17 al 20, e per la chiusura della decima edizione del Cortile di Francesco il 22 settembre, alle 21.00 nella chiesa superiore della basilica di San Francesco, con il concerto per la pace per quartetto d’archi e solista”.

La rassegna Note d’In…Chiostro ha offerto un’esperienza unica, permettendo al pubblico di immergersi nella sinfonia della musica e dell’arte in un contesto storico e spirituale di grande suggestione. L’attesa ora è per Assisi Pax Mundi, che promette di essere un evento di grande rilievo nel panorama della musica sacra.

La decima edizione del Cortile di Francesco si concluderà con un concerto per la pace, un evento che sottolinea l’importanza della musica come strumento di dialogo e di unione tra i popoli. Il concerto si terrà nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, un luogo simbolico che rappresenta la spiritualità e la storia di Assisi.

La Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco continua a promuovere eventi culturali di alto livello, contribuendo a mantenere viva la tradizione musicale e artistica di Assisi. La rassegna Note d’In…Chiostro 2024 è stata un esempio di come la musica possa unire diverse forme d’arte e offrire al pubblico esperienze indimenticabili.

In attesa di Assisi Pax Mundi, la città di Assisi si prepara ad accogliere visitatori e appassionati di musica sacra da tutto il mondo, confermandosi come un importante centro culturale e spirituale.