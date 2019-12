Tentati furti a Palazzo d’Assisi, residenti sono stremati, l’ultimo ieri

Hanno tentato più di una volta di fare dei furti, senza riuscirsi, ma la paura dei residenti a Palazzo d’Assisi resta. Così da una ventina di giorni a questa parte alcuni cittadini della frazione Assisana segnalano movimenti strani di soggetti non conosciuti, come se qualcuno monitorasse la zona di giorno per poi colpire all’imbrunire.

L’ultimo episodio è stato ieri sera, poco prima le 18. Un gruppo di malviventi (forse due o tre ndr) hanno tentato di fare irruzione in una villetta bifamiliare di Palazzo, forzando la serranda di un finestrone dal retro e facendo tantissimo rumore.

I proprietari erano in casa e insospettiti hanno accesso la luce che dà al giardino. I malviventi sono scappati via a piedi facendo perdere le proprie tracce, ma non prima aver tentato nell’altra casa accanto. Colpo anche lì andato a vuoto.

I residenti hanno immediatamente chiamato la polizia. Una volante è arrivata subito sul posto perlustrando tutta la zona, ma senza trovare traccia dei ladri, solo una rete era stata tagliata in un’altra zona lì vicino. Un’auto sospetta, infatti – riferiscono gli abitanti -, è stata notata aggirarsi al mattino, attorno ad alcune abitazioni di Palazzo, si tratta di una station wagon grigio metallizzata.

La fortuna ha voluto che i residenti fossero in casa, che allertati dal rumore a loro volta si sono fatti sentire, altrimenti avrebbero colpito.