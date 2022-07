Search for: Search Button

Torna il Perdono degli assisani

In occasione della solennità dell’indulgenza della Porziuncola la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino anche quest’anno organizza il “Perdono degli assisani”, antica tradizione che, l’1 agosto in mattinata, prevede il pellegrinaggio a piedi dal centro della città fino a Santa Maria degli Angeli.

Il ritrovo è fissato per le ore 5,30 davanti alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva in piazza del Comune ad Assisi; da lì si arriverà all’antica via mattonata per poi raggiungere la Porziuncola. Alle ore 7 ci sarà la santa messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Alle ore 11 il ministro generale dell’Ordine dei frati minori, padre Massimo Fusarelli, presiederà la solenne celebrazione eucaristica che terminerà con la processione di “Apertura del Perdono”: da quel momento, le ore 12 del 1° agosto, fino alle ore 24 del 2 agosto, l’Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e anche a tutte le chiese francescane. Alle ore 18,30 primi vespri. Seguirà l’offerta dell’incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. La tradizionale veglia di preghiera serale alle 20,45 sarà guidata da padre Luciano De Giusti, ministro provinciale dei Frati Minori di Abruzzo-Lazio.

Il 2 agosto sarà possibile partecipare alle numerose celebrazioni eucaristiche: quella solenne delle ore 11.30 sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. A partire dalle ore 14.30 i giovani e le famiglie della 40a Marcia Francescana “Infinitamente buono”, provenienti da tutte le regioni d’Italia e da alcune nazioni estere, dopo una settimana di cammino varcheranno la porta della Porziuncola. Il Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, padre Francesco Piloni, presiederà alle ore 19 i vespri solenni del Perdono.

Durante i due giorni del Perdono di Assisi, dalle ore 7 alle ore 19, la Basilica di Santa Maria degli Angeli rimarrà aperta l’intera giornata per permettere ai pellegrini di accostarsi al Sacramento della riconciliazione. La Piazza della Basilica, invece, ospiterà alcuni eventi/spettacoli che faranno da cornice alle celebrazioni liturgiche della Basilica: da segnalare l’1 agosto alle ore 21,30 il Concerto della Banda della Polizia di Stato per la “Solennità del Perdono 2022” e il 3 agosto alle ore 21 il concerto “A te grido Signore infinitamente buono”

Il triduo in preparazione al Perdono inizierà invece il 29 luglio alle ore 21.15 con le meditazioni di padre Mauro Galesini. Sabato 30 luglio, alle ore 16.30 in Basilica si terrà una catechesi penitenziale per tutti, una “guida all’esame di coscienza” in preparazione al sacramento della riconciliazione.