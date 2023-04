Tragedia sfiorata sulla 75 Centrale Umbra, auto piomba sulla stazione di servizio Q8, un ferito 🔴📸 FOTO E VIDEO

Tragedia sfiorata sulla 75 Centrale Umbra, auto piomba sulla stazione di servizio Q8, un ferito

Tragedia sfiorata sulla 75 Centrale Umbra, tra le uscite di Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra, in direzione Perugia. Il conducente di una golf station wagon, per cause in corso di accertamento, è piombato nell’area di servizio Q8 schiantandosi contro la pompa della AdBlue e poco c’è mancato l’impatto con la pompa vecchia di benzina.

E’ successo nel pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 18. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Todi, i vigili del fuoco. L’impatto, come si vede dalle immagini, è stato violentissimo, tant’è che la vettura è stata letteralmente distrutta e per portarla via è stato necessario l’intervento del carroattrezzi.

L’incidente non ha causato blocchi alla circolazione sulla 75 Centrale Umbra, perché come detto il tutto è avvenuto all’interno dell’area di servizio che è rimasta chiusa per qualche ora, in attesa del ripristino. Il conducente dell’auto è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

Video di Mario Lillocci