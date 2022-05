Ultima seduta Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze

Ultima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che dopo un anno ha relazionato sui lavori del mandato.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Assisi

Nell’aula consiliare c’è stato un ampio dibattito su varie tematiche, tra cui l’ambiente, lo sport, la cultura, e sono emerse diverse proposte operative dopo due ore di confronto partecipato e costruttivo tra gli studenti provenienti dagli istituti scolastici secondari della città e delle frazioni, precisamente dalle scuole Frate Francesco, Alessi, Pennacchi, Convitto, Comprensivo per ciechi e sordomuti e Assisi International School.

Dopo il saluto del sindaco dei ragazzi Arianna Tordoni, ha preso la parola il presidente del Consiglio Chiara Luce Bastianini per l’appello e quindi l’inizio dei lavori. Si sono succeduti tanti interventi, appassionati e competenti, su iniziative fatte e manifestazioni da realizzare, e sono state espresse tante idee su come veicolare le attività, in particolare relative alla tutela dell’ambiente, da un giornalino a una comunicazione digitale a un volantino.

Durante il dibattito ecco le proposte più originali: uno spot per sensibilizzare gli adulti sul tema dell’ecologia, chi le passeggiate, chi piccole palestre negli spazi verdi pubblici, chi un giorno al mese di pulizia collettiva dei vicoli, chi una visita periodica agli anziani nella casa di riposto.

Prima di concludere i lavori il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno con cui si annuncia un’iniziativa il 5 giugno prossimo, Giornata mondiale dell’ambiente, che consiste nel ripulire la scuola primaria Patrono d’Italia di Santa Maria degli Angeli, iniziativa da pubblicizzare con un volantino e poi da documentare sui social.

L’assessore comunale alla cultura ha accolto gli studenti e ha espresso parole di ringraziamento e gratitudine per l’interessante seduta nel corso della quale gli studenti hanno dimostrato grande senso civico, attenzione ai problemi, profondo attaccamento alla città e notevole capacità dialettica: “Vi ringraziamo per la lezione che ci avete impartito, continuate a interessarvi e impegnarvi per il bene comune. Siete una ricchezza per il nostro comune e rappresentate un segno di speranza per il futuro”.

Il sindaco di Assisi ha sottolineato “l’importanza del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze perché vi dà la possibilità, a voi giovani studenti, di conoscere da vicino la massima istituzione democratica della città, viverla in prima persona nelle funzioni e nelle dinamiche. Siete i cittadini di domani per cui vi chiediamo di continuare a essere protagonisti nella vostra comunità”.

Ad accogliere l’assemblea dei ragazzi e delle ragazze anche il presidente del Consiglio comunale di Assisi.