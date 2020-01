Venerdì 31 gennaio assemblea al Lyrick per arrivo del Papa

A fine marzo ad Assisi (dal 26 al 28) si terrà un evento straordinario voluto direttamente dal Papa chiamato “The economy of Francesco”. Oltre 2000 giovani (economisti e imprenditori) si ritroveranno ad Assisi per siglare un Patto nello spirito di San Francesco, per ridare, come è stato detto, un’anima all’economia.

Il Comitato organizzatore, formato da Diocesi, Comune e Istituto Serafico, ha organizzato un’assemblea cittadina venerdì prossimo, 31 gennaio, con inizio alle 17.30, nel Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli per illustrare l’iniziativa, per condividere le fasi dell’organizzazione e coinvolgere tutti i cittadini nella conoscenza del programma e dell’accoglienza.

L’ultimo giorno dei lavori, il 28, sarà presente anche Papa Francesco che vorrà siglare il Patto con i giovani economisti provenienti da tutto il mondo.

All’assemblea cittadina ci saranno il vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino, il sindaco Stefania Proietti e il presidente dell’Istituto Serafico Francesca Di Maolo.