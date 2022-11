Voce verso, il mese di novembre inizia al Digipass di Assisi

“Leggere, narrare… essere competenti” è il titolo del doppio appuntamento che aprirà il mese di novembre di Voce verso, progetto didattico promosso dall’associazione Birba tra Assisi e Catania fino al prossimo 30 giugno e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Oggi (4 novembre) e, a seguire, mercoledì 9 novembre alle 17.30 Digipass di Assisi prenderà il via l’incontro in presenza al a cura di Ilaria Giovannelli (psicologa e psicoterapeuta, docente universitaria) e Alessandra Comparozzi (presidente Birba) che proporranno un viaggio teorico-esperienziale sui benefici della lettura e del racconto in relazione alle competenze socio-psicologiche e cognitive del bambino.

Nello specifico, in seminario teorico-esperienziale che ha la finalità di approfondire e sperimentare attivamente alcune delle competenze che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono necessarie, a piccini e grandi, per far fronte efficacemente alle sfide che si presentano nella vita quotidiana e attivare comportamenti positivi evitando quelli a rischio.

Si analizzeranno i benefici della lettura e del racconto in relazione alle Life Skills (empatia, gestione delle emozioni, consapevolezza di sé, risoluzione dei problemi, ecc). Si forniranno consigli e indicazioni utili per incoraggiare gli adulti e i bambini a sperimentare il piacere della lettura condivisa e a educare le abilità che rendono la vita più felice.

Tutti i dettagli, modalità di iscrizione e il programma completo degli eventi tra Umbria e Sicilia sul sito www.voceverso.it

Hashtag ufficiale #iostoconbirba