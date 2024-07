XVI Edizione del Festival di San Biagio 2024: Musica e Cultura in Umbria

Nocera Umbra – Il Festival di San Biagio torna per la sua sedicesima edizione, con una serie di concerti e iniziative che animeranno le città di Nocera Umbra e Gualdo Tadino dal 18 agosto al 1 settembre 2024. La manifestazione, presentata in una conferenza stampa, vedrà la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale, offrendo un ricco programma di eventi musicali in location suggestive.

Partecipazione e Supporto Istituzionale

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato diverse figure istituzionali: l’Assessore Elisa Cacciamani del Comune di Nocera Umbra, l’Assessore Giorgio Locchi del Comune di Gualdo Tadino, il Presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino e Nocera Umbra Alberto Catanossi, e i direttori artistici del Festival Anna Villani e Mirko Fava. L’incontro è stato moderato dal Presidente della Federconsumatori di Perugia, Alessandro Petruzzi.

L’Assessore Cacciamani ha sottolineato l’importanza del Festival per la comunità locale, evidenziando come l’evento attragga appassionati di musica classica e turisti grazie alla qualità degli artisti e alla bellezza delle location, come l’Antico Monastero di San Biagio. Ha anche annunciato che la Pinacoteca Civica di San Francesco ospiterà un concerto per duo di flauti e arpa.

L’Assessore Locchi ha ringraziato l’organizzazione per aver coinvolto ancora una volta Gualdo Tadino, evidenziando la collaborazione di sette anni che ha rafforzato il legame tra il Festival e il Comune. Ha annunciato che il centro storico di Gualdo Tadino ospiterà quattro concerti, tra cui l’inaugurazione il 18 agosto al Teatro Talia e altri appuntamenti nella Chiesa Museale di San Francesco.

Il Supporto del Rotary Club

Il Presidente del Rotary Club, Alberto Catanossi, ha ribadito il supporto continuo del Club al Festival di San Biagio, riconoscendo il suo valore culturale e turistico. Ha evidenziato l’importanza del Festival per i giovani musicisti, che trovano una piattaforma per esibirsi e crescere professionalmente. Catanossi ha sottolineato che il sostegno del Rotary si estende a numerosi progetti culturali, sociali e ambientali.

Direzione Artistica e Programma

La direttrice artistica Anna Villani ha raccontato la nascita dell’Associazione Culturale Festival di San Biagio e il suo obiettivo di diffondere la cultura della musica classica attraverso eventi in luoghi evocativi come il Monastero di San Biagio. Ha inoltre annunciato l’intenzione di coinvolgere altri comuni umbri, come Foligno e Gubbio, nelle future edizioni del Festival.

Dal 2010, l’attività della direzione artistica ha incluso corsi di propedeutica musicale per le scuole di Nocera Umbra e, dal 2019, diverse tipologie di Masterclass. L’Associazione lancerà una campagna di raccolta fondi per istituire borse di studio per giovani musicisti emergenti, consentendo loro di seguire le Masterclass tenute da artisti di fama internazionale come i pianisti Daniel Rivera e Johan Schmidt.

Eventi in Programma

Il programma di quest’anno prevede dieci concerti in cinque location tra Nocera Umbra e Gualdo Tadino:

18 agosto: Inaugurazione al Teatro Talia di Gualdo Tadino con il duo violinista Kira van der Woerd e pianista Lorenzo Bovitutti.

19 agosto: Concerto al Monastero di San Biagio con l’orchestra da camera l’Appassionata.

21 agosto: Concerto alla Chiesa Monumentale di San Francesco con repertorio di Antonio Vivaldi.

22 agosto: Esibizione del pianista Daniel Rivera al Monastero di San Biagio.

24 agosto: Serata pianistica al Monastero di San Biagio con i giovani interpreti Giovanni Federico Genna, Rebecca Ventrella, e Annamaria Fortunato.

26 agosto: Duo pianistico Fabio Afrune e Letizia Moretti al Teatro Talia.

27 agosto: Concerto alla Pinacoteca Civica di San Francesco con i flautisti Claudio Montafia e Mara Comelato e l’arpista Maria Chiara Fiorucci.

28 agosto: Esibizione del pianista Johan Schmidt al Monastero di San Biagio.

31 agosto: Quartetto d’archi alla Chiesa Monumentale di San Francesco.

1 settembre: Conclusione del Festival alla Chiesa di San Nicola a Boschetto di Nocera Umbra con il duo Augusta Giraldi all’arpa e Ylenia Montaruli al violino.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria via email o WhatsApp.

Per ulteriori dettagli sul programma, è possibile consultare il sito ufficiale del festival e la pagina Facebook dedicata.