Accordo storico: Restauro delle Mura di Assisi

Assisi riporta alla luce la sua storia con il restauro delle mura

Accordo storico – Martedì 11 marzo 2025, alle ore 17.00, nella prestigiosa Sala della Conciliazione del palazzo comunale di Assisi, si terrà la cerimonia per la firma dell’accordo di programma tra il Comune di Assisi, il Governo italiano e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Questo accordo sancisce l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e restauro delle antiche mura urbiche della città, un progetto ambizioso che ha visto la luce grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Assisi nel 2022.

Il progetto, presentato dall’allora sindaco Stefania Proietti, ha ottenuto un finanziamento di 9,5 milioni di euro dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione. Questo importante stanziamento rappresenta solo la prima fase di un piano più ampio di risanamento conservativo e valorizzazione del patrimonio culturale della città, in vista del Giubileo 2025 e del Centenario francescano del 2026.

Alla cerimonia di firma dell’accordo parteciperanno personalità di spicco, tra cui Valter Stoppini, sindaco facente funzione di Assisi, Luigi Ferrara, capo del Dipartimento Casa Italia, e Francesca Valentini, dirigente delegata della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. La presenza del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sottolinea l’importanza nazionale del progetto.

Inoltre, all’evento prenderanno parte Stefania Proietti, attuale presidente della Regione Umbria, Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e ricostruzione post-sisma del 2016, Veronica Cavallucci, assessore alle Opere e Lavori pubblici di Assisi, e Giorgio Bonamente, presidente dell’Accademia Properziana del Subasio.

Il restauro delle mura urbiche di Assisi rappresenta un passo fondamentale per la conservazione e valorizzazione di un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore. Le mura, che circondano il centro storico della città, testimoniano la ricca storia di Assisi e la sua importanza strategica nel corso dei secoli. Il progetto di restauro prevede interventi di consolidamento strutturale e il ripristino delle parti danneggiate, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che visitano la città ogni anno.

La firma dell’accordo di programma è frutto di una lunga e proficua collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali, che hanno lavorato insieme per garantire il successo dell’iniziativa. Il finanziamento ottenuto è solo una parte del piano complessivo, che prevede ulteriori interventi per la valorizzazione dei beni culturali di Assisi, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di promozione del turismo culturale.

Il Giubileo 2025 e il Centenario francescano del 2026 rappresentano due eventi di rilevanza internazionale che attireranno migliaia di pellegrini e visitatori nella città di San Francesco. In questo contesto, il restauro delle mura urbiche assume un’importanza ancora maggiore, in quanto contribuisce a migliorare l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori, offrendo loro la possibilità di immergersi nella storia e nella cultura di Assisi.

Il sindaco facente funzione di Assisi, Valter Stoppini, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando l’importanza del progetto per la città e per l’intera regione Umbria. “Il restauro delle mura urbiche è un’opera di fondamentale importanza per la conservazione del nostro patrimonio storico e culturale. Grazie al finanziamento ottenuto, potremo garantire la sicurezza delle nostre mura e valorizzare ulteriormente il nostro centro storico, rendendolo ancora più attrattivo per i visitatori”.

Anche il Ministro Nello Musumeci ha voluto sottolineare l’importanza del progetto, dichiarando: “Questo intervento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni locali e nazionali, finalizzata alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il restauro delle mura di Assisi è un’opera che contribuirà a rafforzare l’identità storica e culturale della città, offrendo al contempo nuove opportunità di sviluppo turistico e economico”.

La firma dell’accordo di programma rappresenta quindi l’inizio di un percorso ambizioso che porterà alla completa riqualificazione delle mura urbiche di Assisi, un patrimonio che merita di essere conservato e valorizzato per le future generazioni.