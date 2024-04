Ad Assisi il Premio Internazionale Ricorda le Figure del Novecento

L’ambiente culturale e artistico si è riunito recentemente nel suggestivo Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi per la cerimonia del “Premio Internazionale Donne e Uomini del Novecento”, iniziativa lanciata dal Prof. Giorgio Tabanelli. Regista e docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Urbino, Tabanelli è noto per la sua dedizione al mondo dell’arte e per essere stato presidente dell’Associazione Carlo Bo Urbino. Egli ha ricevuto anche la Medaglia della Presidenza del Senato per i suoi meriti.

La cerimonia ha visto la creazione di opere d’arte uniche: piccole campane realizzate dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, un’officina che vanta otto secoli di attività e riconosciuta come la più antica al mondo nel suo campo. Questi oggetti d’arte hanno rappresentato un simbolo tangibile del legame tra tradizione e innovazione che il premio intende celebrare.

Uno dei momenti più emozionanti dell’evento è stato il conferimento del “Premio alla memoria” a Leonardo Lanati, un’icona della moda italiana il cui lavoro ha brillato sulle passerelle per cinquant’anni. Il riconoscimento è stato ritirato da Rossana Lanati, figlia dello stilista, che ha espresso la sua profonda gratitudine per l’onore ricevuto in una città simbolo di pace come Assisi. Rossana ha ricordato l’impegno e la passione del padre per la moda, evidenziando come il suo stile unico abbia saputo distinguersi nell’elite della moda accanto a nomi del calibro di Ferrè e Teso.

Oltre al suo legame con la moda, l’atelier Lanati a Milano era un punto di incontro culturale per artisti, imprenditori e intellettuali, facendo da palcoscenico a mostre ed eventi significativi. Leonardo e sua moglie Luisa Catena hanno sempre avuto un ruolo attivo nella vita sociale e culturale della città, contribuendo in modo significativo al tessuto artistico e intellettuale di Milano.

Rossana Lanati, proseguendo l’eredità familiare, svolge un ruolo attivo nel sociale come Presidente dell’Associazione Life Aps e come Co-Fondatrice Senior di WikiPoesia. È anche attivamente coinvolta nel sostegno ai diritti umani e nel dialogo interreligioso insieme a suo marito Rocco Lanatà, mostrando come l’impegno per la cultura e l’arte possa estendersi ben oltre i confini della moda.

La cerimonia ha accolto numerosi ospiti illustri, tra cui il cantautore Giulio Nicolosi e la dott.ssa Martina Motta, evidenziando ulteriormente l’importanza dell’evento nel panorama culturale italiano e nel ricordare figure che hanno marcato il Novecento con il loro indiscutibile contributo.