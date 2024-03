Al Teatro Lyrick di Assisi arriva “Chicago – Il musical” [Foto]

Al Teatro Lyrick di Assisi arriva “Chicago – Il musical”

Diretto da Chiara Noschese, in scena con Stefania Rocca

“Chicago – Il musical” della Stage Entertainment è il prossimo appuntamento in scena domani (12 marzo) alle 21.15 al Teatro Lyrick di Assisi, in cartellone per “Scopriamo le carte”. La stagione è promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

La regia è di Chiara Noschese, anche in scena con un nutrito cast di performer tra danzatori e attori, tra i quali Stefania Rocca, Giulia Sol, Brian Boccuni, Cristian Ruiz, Luca Giacomelli Ferrarini. Le coreografie sono di Franco Miseria, adattamento e versi italiani di Giorgio Calabrese, dall’opera “Chicago” scritto da maurine Dallas Watkins.

Le note di regia di Chiara Noschese – «Chicago si incastra perfettamente in un’epoca come quella attuale: un’epoca in cui essere un caso e finire sulle prime pagine dei giornali o diventare virali nel web sembra la necessità primaria. Me lo immagino violento, colorato, un’esplosione di eventi a tinte forti, in un mondo che è come un circo, un circo eccessivo e irriverente, privo di etica e carico di intrighi, dove la notorietà esplode quanto più estremo è il crimine. Uno specchio grandguignolesco del nostro tempo».

Sul palco – La trama segue le vicende di Roxie Hart, una cantante di nightclub che uccide il suo amante quando scopre che sta per lasciarla. Dopo essere stata condannata per il suo omicidio, finisce in carcere e trama per uscire di prigione con ogni mezzo necessario. Incarcerata in piena epoca di proibizionismo, Roxie incontra il suo idolo Velma, anche lei assassina e cantante jazz. Le due uniscono le forze con l’astuto avvocato Billy Flynn e complottano rapidamente per riconquistare la libertà e la fama nella Chicago underground. Le canzoni indimenticabili trasporteranno lo spettatore nella Chicago degli anni Venti. Non mancheranno momenti di denuncia sul ruolo ambiguo dei media e lo svilimento della giustizia, dileggiata come se fosse un circo e dove anche la violenza assume i caratteri di forma di intrattenimento.

Prevendite: circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale: www.teatrolyrick.com