Al via il Bibliotour estivo nei parchi sul territorio di Assisi

Dieci tappe nelle frazioni con letture e laboratori per bambini

La Biblioteca comunale di Assisi ha organizzato una rassegna itinerante estiva denominata “Summer Bibliotour 2026”, pensata per diffondere l’interesse verso la lettura e favorire l’aggregazione tra i cittadini più giovani. Il progetto prevede un calendario di dieci appuntamenti gratuiti, che si svolgeranno all’aperto all’interno di aree verdi, giardini e spazi pubblici dislocati nelle diverse frazioni del territorio comunale.

La manifestazione si rivolge specificamente a una fascia d’età compresa tra i 3 e i 10 anni. Le attività in programma includono sessioni di narrazione e laboratori ludico-didattici, aperti alla partecipazione attiva di genitori, nonni e adulti accompagnatori, con lo scopo di stimolare la socializzazione intergenerazionale. Gli incontri si terranno a cadenza settimanale nelle giornate di martedì, coprendo i mesi di giugno, luglio e settembre, con una sola eccezione programmata di giovedì verso la fine del percorso. L’iniziativa estiva fa seguito all’edizione invernale che ha registrato oltre 250 presenze complessive.

Il valore culturale dell’iniziativa sul territorio

Il vicesindaco di Assisi con delega alla cultura, Veronica Cavallucci, ha evidenziato come il trasferimento temporaneo delle attività della biblioteca nelle aree periferiche consenta di ridurre le distanze geografiche e di offrire occasioni concrete di condivisione per l’intera collettività. Secondo l’amministratrice, il progetto intende trasformare le frazioni in luoghi di ritrovo dove adulti e bambini possano riscoprire insieme il valore culturale delle storie e della lettura.

Il calendario completo dei dieci appuntamenti

Il ciclo di eventi prenderà il via martedì 30 giugno alle ore 17.00 all’interno del parco Regina Margherita di Assisi. Nel mese di luglio sono previste quattro successive tappe, tutte con inizio alle ore 17.00: il 7 luglio a Capodacqua presso la sede della Pro Loco, il 14 luglio nell’area verde di Costa di Trex e il 21 luglio al centro sportivo San Bernardino di Tordandrea, incontro quest’ultimo eccezionalmente anticipato alle ore 10.00 del mattino. L’ultimo appuntamento di luglio si terrà il giorno 28 a Castelnuovo, in edizione serale alle ore 21.00 presso l’area festa.

Dopo la pausa di agosto, la rassegna riprenderà l’8 settembre alle ore 17.00 a Viole, nei locali della Pro Loco. Il 15 settembre, alla stessa ora, i laboratori si sposteranno in piazza Antichi Sapori a Rivotorto, mentre il 22 settembre faranno tappa alla Pro Loco di Petrignano. L’unico appuntamento infrasettimanale differente dal martedì è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 17.00 a Santa Maria degli Angeli, presso la galleria del Palazzo del Capitano del Perdono. Il tour si concluderà ufficialmente martedì 29 settembre alle ore 17.00 nella frazione di Palazzo, all’interno degli spazi del Centro di Vita Associativa Renato Sensi.