Ale & Franz e Vincenzo Schettini al Teatro Lyrick

Il Teatro Lyrick di Assisi chiude il mese di gennaio con due spettacoli di grande richiamo nell’ambito della stagione “Edizione Straordinaria”, curata dall’Associazione culturale ZonaFranca, diretta da Paolo Cardinali, con il sostegno della Città di Assisi.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 24 gennaio alle 21.15, quando Ale & Franz porteranno in scena “La commedia”, affiancati da Rossana Carretto e Raffaella Spina. Il testo, scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, è diretto da Alberto Ferrari.

Lo spettacolo ruota attorno a due uomini di mezza età che, incontrandosi per caso in un parco, iniziano a conversare su argomenti di circostanza fino a trovarsi a riflettere su un tema universale: l’amore. Questo sentimento, capace di superare il tempo e le convenzioni, diventa il centro di un dialogo che alterna profondità e ironia. Tuttavia, quando dalle parole si passa alla realtà, emergono contraddizioni e colpi di scena, che trasformano la conversazione in un vortice di situazioni comiche e inattese. Ale & Franz, insieme alle loro colleghe sul palco, danno vita a uno spettacolo che intreccia umorismo, riflessione e imprevedibilità, coinvolgendo il pubblico in un gioco di specchi sulla natura umana.

La settimana successiva, il 30 e 31 gennaio, sempre alle 21.15, sarà la volta di Vincenzo Schettini, fisico e docente noto per il suo progetto divulgativo “La fisica che ci piace”, seguito da milioni di utenti sui social. Divenuto celebre per la sua capacità di rendere accessibili concetti scientifici complessi, Schettini trasformerà il palco in un’aula scolastica interattiva, offrendo una lezione-show capace di affascinare e coinvolgere il pubblico.

Attraverso esperimenti dal vivo e spiegazioni accattivanti, l’insegnante porterà gli spettatori in un viaggio attraverso il mondo della fisica, dimostrando come questa disciplina sia presente nella vita quotidiana in modi spesso inaspettati. Lo spettacolo, oltre a intrattenere, promette di offrire un’esperienza immersiva e stimolante, capace di catturare l’interesse non solo degli appassionati di scienza, ma anche di chiunque voglia riscoprire il piacere della conoscenza.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sulle piattaforme TicketItalia e TicketOne. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale del teatro, www.teatrolyrick.com.