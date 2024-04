Alla scoperta di Morricone: Un viaggio emozionante tra le melodie del grande compositore italiano

L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, presenta il suo nuovo spettacolo intitolato “Alla scoperta di Morricone”, un tributo emozionante alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone. Questo straordinario viaggio attraverso il vasto repertorio di Morricone farà tappa al teatro Lyrick di Assisi il prossimo 27 aprile alle 21, come parte della stagione Tourné realizzata in collaborazione con il Comune di Assisi.

Ma questo non sarà solo un concerto, bensì un vero e proprio percorso che coinvolgerà il pubblico attraverso parole, suggestioni e performance solistiche, esplorando i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Sul palco, l’Ensemble Symphony Orchestra darà vita a un incredibile viaggio, eseguendo le melodie che sono rimaste impresse nella memoria collettiva di generazioni intere.

Il programma dello spettacolo includerà le suggestive composizioni di Morricone, tra cui “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il west”, “Nuovo cinema Paradiso”, “The hateful eight”, “C’era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più” e “Malena”. L’Ensemble Symphony Orchestra, che si è esibita con successo nelle scorse stagioni, affronterà anche altre opere meno conosciute ma altrettanto affascinanti come “Gli intoccabili”, “La Califfa”, “Canone inverso” e “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Inoltre, sarà riservato uno spazio importante alle grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Amii Stewart, Joan Baez e Mina, le quali verranno presentate in una nuova versione sinfonica.

Ennio Morricone è indubbiamente uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, con una carriera che comprende oltre 500 colonne sonore e 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui sei nominations e due premi Oscar, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro. È dunque con grande rispetto e ammirazione che l’Ensemble Symphony Orchestra, uno dei fiori all’occhiello del panorama musicale italiano, ha deciso di rendere omaggio a questo gigante della musica.

L’Ensemble Symphony Orchestra ha consolidato la sua reputazione attraverso importanti collaborazioni nazionali e internazionali, con artisti del calibro di Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith e Luis Bacalov. Con oltre seicento concerti all’attivo in varie parti d’Europa, l’orchestra si distingue per la sua versatilità e la sua attenzione verso ogni genere musicale, spaziando dalle celebri arie d’opera alle colonne sonore di film di fama mondiale, come “Frozen” e “Harry Potter”.

Durante lo spettacolo, si esibiranno anche solisti di grande talento, tra cui il Maestro Ferdinando Vietti al violoncello e il Maestro Stefano Benedetti alla tromba. Saranno inoltre presenti ospiti speciali, come il soprano Anna Delfino, acclamata dal pubblico europeo dell’opera, che interpreterà con grande maestria il celebre “Deborah’s Theme” tratto da “C’era una volta in America”. Il violinista Attila Simon, noto per le sueesibizioni nel Circle du Soleil, eseguirà un appassionante solo su “Love Affair”. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, l’attore, regista e docente di teatro Andrea Bartolomeo darà voce ai personaggi e alle ambientazioni, rendendo lo spettacolo ancora più coinvolgente per il pubblico.

I biglietti per questa straordinaria serata sono ancora disponibili in prevendita su TicketItalia e TicketOne. Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza unica, immergendovi nelle meravigliose melodie create dal genio di Ennio Morricone e interpretate con maestria dall’Ensemble Symphony Orchestra.

La stagione Tourné 2023/2024 è realizzata grazie alla collaborazione con la Regione Umbria, il Comune della Città di Assisi, il Comune di Orvieto, il Comune di Perugia e il Comune di Spoleto. Inoltre, la Fattoria Creativa ha fornito il supporto tecnico e curato l’immagine dell’evento, contribuendo alla sua realizzazione.

“Alla scoperta di Morricone: Un viaggio emozionante tra le melodie del grande compositore italiano” rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nell’universo musicale di Ennio Morricone e apprezzare l’incredibile talento dell’Ensemble Symphony Orchestra, guidata dal Maestro Giacomo Loprieno. Preparatevi a essere trasportati in un mondo di emozioni, ricordi e bellezza, mentre le note di Morricone risuonano nell’atmosfera magica del teatro Lyrick di Assisi.