Apertura straordinaria dell’oratorio di Sant’Agostino e la visita alla basilica dei tesori ad Assisi

Aperture straordinarie di luoghi solitamente chiusi al pubblico ma anche la visita alla basilica dei capolavori ad Assisi. Sabato 19 novembre, ore 10.30, perché non allenare l’inglese con una passeggiata in lingua? Partecipa alla visita guidata Perugia passion and infidelity. Il centro storico ha fatto da sfondo agli intrighi amorosi e di potere che hanno caratterizzato i legami e le discendenze della Perugia romantica.

Cosa hanno in comune Porzia, Marianna Florenzi e la “napoleona” Maria Bonaparte? Sempre sabato, ma alle 16, visita guidata alla basilica di San Francesco ad Assisi. Una visita alla scoperta di una delle chiese più straordinarie d’Europa: un luogo che racchiude un’infinità di opere tra le più conosciute e studiate di tutta la storia dell’arte e che conserva il celeberrimo ciclo pittorico ad affresco di Giotto, considerato patrimonio dell’umanità, dedicato alle storie del Santo.

Domenica 20 novembre, alle 15.30, il percorso di trekking urbano Perugia Etrusca.

Seguendo le antiche mura e le porte, conosceremo le origini della città passeggiando nel centro storico e visiteremo il suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Percorrendo vie e vicoli dell’acropoli poco conosciuti, una piacevole passeggiata domenicale in città. Ideale non solo per i turisti, ma anche per i perugini.

Domenica 20 novembre, alle 16, apriranno le porte di un luogo solitamente chiuso al pubblico: l’oratorio di Sant’Agostino, lungo corso Garibaldi. Scrigno d’arte, è interamente rivestito di pitture e intagli lignei dorati, specchio di una committenza colta e raffinata. Ancora oggi, varcato l’ingresso, l’occhio è subito attratto da quella che sembra essere un’esplosione di fantasiosi motivi decorativi, intrecciati da loro con grande perizia tecnica. Per info e prenotazioni, 371 3116801, anche su whatsapp.