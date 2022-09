Search for: Search Button

Week end di festa con gli alpini 4° raggruppamento ad Assisi

Week end di festa – Assisi in festa per il prossimo fine settimana con il raduno del 4° Raggruppamento (sezioni del centro sud e isole) dell’Associazione nazionale degli alpini. Un evento che richiamerà circa 2 mila alpini che presenteranno una serie di iniziative per far conoscere e raccontare la storia del Corpo, che quest’anno festeggia il 150esimo anniversario, le imprese e le qualità che da contraddistinguono chi indossa la divisa, qualità come il coraggio, lo spirito di sacrificio, il senso di appartenenza, la solidarietà.

Il programma è molto nutrito con inaugurazioni di mostre, incontri, esibizioni in varie frazioni, momenti istituzionali e religiosi, e nella giornata conclusiva la sfilata per le vie del centro storico e quindi il passaggio della “stecca”. Per ogni informazione sul calendario degli eventi basta consultare il link https://www.visit-assisi.it/evento/raduno-degli-alpini/