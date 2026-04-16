Art Bonus celebra la rinascita della Fonte di Piazza

Assisi riunisce istituzioni e imprese per valorizzare il restauro

A un anno dal completamento del restauro, Assisi ha dedicato un incontro ufficiale alla Fonte di Piazza, la storica Fontana dei Tre Leoni, riportata al suo splendore grazie a un intervento che ha unito competenze tecniche, sostegno imprenditoriale e visione istituzionale. Nella sala del Consiglio comunale si sono riuniti amministratori, tecnici e rappresentanti del mondo produttivo per tracciare un bilancio dell’opera e ribadire il ruolo strategico dell’Art Bonus, strumento che ha reso possibile il recupero del monumento.

Il valore condiviso del restauro

L’iniziativa è stata aperta da Francesco Raspa, responsabile dell’Ufficio Cultura, che ha ricordato il percorso amministrativo e operativo che ha portato alla rinascita della fontana, le cui origini risalgono al XIV secolo e che nel XVIII secolo ha assunto l’aspetto attuale. La relazione tecnica è stata affidata a Sergio Fusetti, direttore del restauro, che ha illustrato le fasi dell’intervento, evidenziando la complessità delle operazioni necessarie per preservare un simbolo identitario della città.

Il sindaco Valter Stoppini, affiancato dalla Giunta e dalla Presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi, ha sottolineato come il progetto rappresenti un modello virtuoso di collaborazione. Ha ricordato che la rinascita della Fonte di Piazza è il risultato di una comunità che sceglie di prendersi cura del proprio patrimonio, trasformando la partecipazione in risultati concreti.

Imprese protagoniste della rinascita

Durante la cerimonia, l’Amministrazione ha consegnato una pergamena e il volume “Assisi 1926” agli imprenditori che hanno sostenuto l’intervento, riconoscendo il loro contributo come parte essenziale del successo del progetto. Tra i presenti Lorenzo Flavi per FOMAP, Manuel Boccolini per Manini Spa, Gianpaolo Malizia per NTS Project, Manuela Mancini per SIR Safety System, Giampiero Bianconi per Polycart, Federico Malizia per CIAM e Mirco Spaccapanico per l’azienda omonima.

Accanto a loro, hanno partecipato anche Molitoria Umbra, Nuovo Molino, SCAI, Studio Associato Venturini, Brunello Cucinelli e Lavanderia Petrini, realtà che hanno scelto di sostenere il restauro come gesto di responsabilità verso la città e il suo patrimonio.

Un modello che unisce pubblico e privato

Gli imprenditori intervenuti hanno espresso apprezzamento per il dialogo costante con l’Amministrazione, sottolineando come la partecipazione al progetto sia nata da un legame autentico con Assisi e dai valori condivisi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico. La presenza di rappresentanti di Confindustria Umbria, tra cui Cillian Roberto Fani O’Broin e Maria Luisa Grassi, ha confermato il coinvolgimento del sistema produttivo regionale.

Il sindaco Stoppini ha ribadito che l’Art Bonus si è dimostrato uno strumento capace di trasformare la collaborazione in risultati tangibili, rafforzando un modello che unisce istituzioni e imprese nella cura dei beni comuni. Un percorso che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, continuerà a guidare le future iniziative dedicate alla salvaguardia del patrimonio storico della città.