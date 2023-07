Assisi, anteprima di Birba chi legge 2023 con Giulio Lanzafame

Sarà Giulio Lanzafame protagonista dell’anteprima di “Birba chi legge” Festa delle storie per bambini e ragazzi, festival ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale Birba, in collaborazione con il Comune di Assisi e il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, che si terrà dall’otto al 10 settembre nella città serafica.

Il 9 luglio alle 21, dunque, al Vascone ai piedi della Basilica di Santa Maria degli Angeli a precedere il Festival sarà lo spettacolo “Tra le scatole”. Tra giocoleria e corda molle, acrobatica e musica, il pubblico si troverà a seguire i rocamboleschi capitomboli di un personaggio sballottato tra mondi e situazioni in continuo inciampo.

Lanzafame affronta un viaggio che stravolge ogni dimensione spazio-temporale, durante il quale il pubblico diventerà il conduttore delle sue peripezie trasformandosi in un compagno di avventure inaspettato. Uno spettacolo sorprendente che terrà col fiato sospeso grandi e piccini.

Ingresso libero su prenotazione: 370 3070231 (anche WhatsApp)

L’evento è parte del Progetto “Assisi, le pietre parlano/Assisi speaking stones” con il contributo del Ministero dell’Interno. Progetto a valere sul “Fondo per il sostegno alle piccole e medie città d’arte e ai borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di covid-19”.

Il concorso nazionale

Sono ancora aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola” che premia il progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari. È possibile partecipare al concorso sia dall’Italia che dall’estero. Si darà la precedenza a gruppi di volontari costituiti in associazione no-profit e ai progetti che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

Per aderire è possibile inviare il progetto a concorso@birbachilegge.it entro e non oltre il 15 luglio 2023. La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 10 settembre nella sala degli Emblemi in piazza del Comune di Assisi, durante la giornata conclusiva di “Birba chi legge” Festa delle Storie per bambini e ragazzi che quest’anno prenderà il via dall’8 al 10 settembre.

Informazioni dettagliate sul sito ufficiale www.birbachilegge.it

