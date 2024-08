Assisi Art Exhibition 2024 chiude con successo di vendite e critiche

Assisi Art Exhibition 2024 – Si conclude domani, 18 agosto, la seconda edizione dell’Assisi Art Exhibition, organizzata dall’Associazione Gruppo in Arte. L’evento, ospitato nel cuore della città umbra, ha riscosso un notevole successo sia in termini di vendite che di apprezzamenti da parte del pubblico. L’esposizione ha visto la partecipazione di artisti di diverse discipline, che hanno contribuito a creare un ambiente ricco di varietà e qualità artistica.

L’evento si è svolto nella via principale di Assisi, una zona particolarmente frequentata da turisti, soprattutto stranieri. La mostra ha attirato l’attenzione di un pubblico internazionale, che ha mostrato grande interesse per le opere esposte. Il Temporary Arts Store ha offerto una vasta gamma di lavori, includendo pittura, scultura su pietra, legno e marmo, incisioni, ceramiche di Deruta, bambole “reborn” e altre forme di artigianato artistico. Durante l’inaugurazione, un momento particolarmente apprezzato è stata l’esibizione di una cantante lirica, mezzo soprano, che ha interpretato un brano di Puccini in omaggio al centenario della morte del compositore.

Il successo dell’evento non si è limitato solo all’afflusso di visitatori, ma si è concretizzato anche in vendite significative, con numerose opere acquistate, soprattutto da acquirenti esteri. Questo dato è indicativo della qualità delle opere presentate e del talento degli artisti coinvolti, il cui numero è raddoppiato rispetto all’edizione precedente.

Le recensioni positive ricevute dagli esperti del settore confermano l’importanza dell’iniziativa. Marco Caccinelli, Presidente dell’Associazione Gruppo in Arte, ha sottolineato la necessità di proteggere, stimolare e promuovere il patrimonio artistico nazionale, invitando le istituzioni a favorire l’accesso dei giovani alle attività artistiche. Secondo Caccinelli, l’arte è una componente fondamentale della storia italiana, che vanta il 70% delle opere d’arte presenti nel mondo. Il presidente ha elogiato l’ArtBonus, uno strumento legislativo volto a sostenere il patrimonio culturale, auspicando che possa essere esteso per sostenere anche i talenti emergenti, contribuendo così a mantenere la leadership mondiale dell’Italia nel settore artistico.

L’Associazione Gruppo in Arte si propone di ampliare la visibilità degli artisti associati, consentendo al pubblico di conoscere meglio le loro opere. Durante l’esposizione, i visitatori hanno avuto accesso a informazioni dettagliate sulle tecniche e sui materiali utilizzati dagli artisti, nonché alle quotazioni delle opere esposte. Caccinelli ha annunciato che entro la fine dell’anno sarà lanciato il sito web del gruppo, “Gruppo..inArte”, che offrirà una piattaforma online per gli artisti di diverse discipline, fornendo loro uno spazio per esporre le proprie creazioni e raggiungere un pubblico ancora più ampio.

In conclusione, l’edizione 2024 dell’Assisi Art Exhibition ha dimostrato di essere un appuntamento importante per l’arte contemporanea, confermando la qualità delle opere esposte e l’interesse del pubblico, sia locale che internazionale. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la promozione e la valorizzazione dell’arte italiana, contribuendo al contempo a mantenere vivo il patrimonio culturale del Paese.

L’evento si è svolto con il patrocinio dell’Associazione Ricreativa Culturale Gruppo in Arte, che ha sede in Via S. Elisabetta, 44, Bastia Umbra (Pg), e con il sostegno di numerose realtà locali e internazionali. Il prossimo appuntamento è atteso con grande interesse, con l’obiettivo di continuare a promuovere l’arte e gli artisti italiani a livello globale.