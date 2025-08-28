Assisi celebra il Tempo del Creato nell’ottavo centenario

Eventi e preghiere per la pace con il Creato

Assisi si prepara a ospitare anche quest’anno il Tempo del Creato, iniziativa globale che unisce preghiera e azioni concrete a favore della tutela della nostra casa comune. La manifestazione si aprirà il 1° settembre con la Giornata della Creazione e culminerà il 4 ottobre, in coincidenza con la festa di San Francesco, patrono della città. La città del Poverello conferma così la sua centralità nell’evento, offrendo a cittadini e pellegrini l’occasione di condividere i propri “semi di pace” attraverso momenti di preghiera e impegno concreto per il creato.

Il programma di quest’anno si inserisce nel Centenario francescano 2023-2026, celebrando in particolare gli 800 anni del Cantico delle Creature, testo emblematico che invita alla convivenza armoniosa con la natura e alla pace universale. Secondo Antonio Caschetto, responsabile del Centro Laudato Si’, il Cantico insegna come vivere la pace a tutti i livelli: tra i popoli, nelle famiglie, tra uomini e donne, con noi stessi e con il mondo naturale. L’obiettivo dichiarato è far fiorire semi di pace nei cuori dei partecipanti e dei pellegrini di passaggio ad Assisi.

Il tema scelto dal comitato ecumenico quest’anno, “Pace con il Creato”, trae ispirazione dall’immagine di un mondo desolato e senza giustizia descritta dal profeta Isaia. Solo il ristabilimento della giustizia e del rapporto con Dio potrà portare al Creato la vera pace, come recita il passo biblico: “Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri” (Is 32, 14-18).

Le celebrazioni si apriranno già il 31 agosto con la preghiera ecumenica interdiocesana presso il Bosco di San Francesco, in collaborazione con le Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Foligno e Perugia, insieme alle comunità ecumeniche, agli ordini religiosi e alle realtà territoriali. Dal primo settembre, con la marcia Assisi-Gubbio, fino al 4 ottobre, il calendario prevede attività diffuse lungo tutto il territorio cittadino: dal Cortile di Francesco alla messa della Creazione con il nuovo sussidio presso la Pro Civitate Christiana, dal prato della Basilica di San Francesco alla Festa del Cantico a San Damiano. Particolare rilievo avranno la preghiera della Coroncina Laudato Si’ sotto l’eclissi totale di luna e la lettura all’aperto del libro “Vivi Laudato Si’”.

Il Tempo del Creato si concluderà con la novena di San Francesco e con la fiaccolata “Laudato Si’ mi Signore”, organizzata dal Centro Laudato Si’ insieme alla Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, che si svolgerà il 3 ottobre da San Damiano al sagrato della Basilica di San Francesco, accompagnata dalle note del Cantico delle Creature.

Accanto alle istituzioni e comunità locali, numerosi volontari Laudato Si’, provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, contribuiranno a rendere vivi gli eventi, offrendo la propria esperienza e disponibilità. Anche gli “Artisti per la Creazione” partecipano portando il dono della musica attraverso l’album #8CENTO, che celebra musicalmente gli 800 anni del Cantico delle Creature. L’iniziativa conferma Assisi come centro di spiritualità e impegno per la tutela della natura, della pace e della giustizia, valori al centro del messaggio francescano.