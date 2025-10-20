Assisi e Mattinata: olio, pace e turismo per una rete virtuosa

Umbria e Puglia unite dal patto di rete, l’ulivo ponte di dialogo

L’ulivo diventa protagonista di una storia che unisce territori, comunità e valori profondi: Assisi in Umbria e Mattinata in Puglia hanno lanciato un patto di rete per promuovere insieme olio extravergine di oliva, agricoltura e turismo sostenibile, celebrando l’oro verde come patrimonio culturale e ambientale. L’incontro che ha segnato il primo passo concreto della collaborazione si è tenuto il 18 ottobre scorso, quando una delegazione del Comune di Assisi ha partecipato a FèXtra 2025, il festival pugliese dedicato all’olio e alle radici di pace che affondano nell’ulivo.

Donatella Casciarri, assessore alla valorizzazione del centro storico, e Francesco Raspa, responsabile dell’ufficio Cultura, Cerimoniale ed Eventi, hanno trasportato a Mattinata il saluto della città serafica e la lunga esperienza di UNTO, manifestazione che dal 2012 celebra ad Assisi l’olio come elemento identitario e motore di sviluppo territoriale. Nel dialogo con i sindaci e gli amministratori dei siti UNESCO pugliesi – Alberobello, Andria, Monte Sant’Angelo – è emersa la volontà di mettere in rete le migliori pratiche, rafforzando la cooperazione e lo scambio tra storie, territori e patrimoni.

Significativo il legame storico e spirituale che lega da sempre Assisi e Monte Sant’Angelo, suggellato da un accordo d’amicizia nel 2014, nel nome dei valori francescani e della devozione per San Michele Arcangelo, santo fortemente radicato nel cuore del Gargano.

“L’olio e l’ulivo – ha dichiarato l’assessore Casciarri – non sono solo eccellenze produttive, ma simboli di una tradizione millenaria che parla di pace, dialogo, passione e cura per la terra. Le nostre città condividono la valorizzazione di questo patrimonio e la rete che stiamo costruendo rappresenta un’opportunità per generare nuovi modelli di sviluppo sostenibile e turismo agricolo, mettendo in connessione Umbria e Puglia”.

Già nei prossimi giorni, i due Comuni definiranno l’iter per la sottoscrizione ufficiale del “Patto di Rete”. L’accordo sancirà una collaborazione concreta tra la festa dell’olio umbra UNTO e il festival pugliese FèXtra, creando azioni condivise per promuovere l’olio non solo come risorsa economica e turistica, ma anche come simbolo universale di pace e di rispetto tra i popoli. La sinergia fra Assisi e Mattinata testimonia la capacità di olio, agricoltura e cultura di essere strumenti di crescita, dialogo e innovazione, tracciando una rotta comune verso la sostenibilità e il benessere della comunità.