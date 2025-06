Assisi ospita Evanland 2025: musica, spirito e riflessione

Il 26 e 27 luglio la quarta edizione del festival olistico

Gio Evan torna a proporre il suo festival dedicato all’interiorità e alla crescita personale: Evanland 2025 si terrà il 26 e 27 luglio nella suggestiva cornice della Rocca Maggiore di Assisi, in Umbria. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato da Baobab e Riverock e prevede una vasta offerta di attività esperienziali e artistiche, tra workshop, incontri, spettacoli e concerti.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, svoltesi a Milano e Roma, Evanland si conferma come appuntamento di riferimento per chi cerca uno spazio condiviso di riflessione e benessere. L’edizione 2025 si sviluppa su due giornate intense e coinvolgenti, caratterizzate da oltre 42 ore di eventi senza interruzione.

In programma numerose attività orientate alla scoperta del sé, tra cui sessioni di meditazione guidata, camminate meditative nella natura, laboratori di costellazioni familiari, esplorazioni astrali, spettacoli di arte circense, bodypainting, giochi in legno e cerimonie rituali come quella del cacao. Non mancano anche discipline corporee come l’Acro yoga, finalizzate al riequilibrio fisico ed energetico.

L’evento ospita anche momenti di approfondimento culturale e spirituale con figure di spicco del panorama intellettuale italiano. Tra gli ospiti previsti, spiccano nomi come Erri De Luca e Vito Mancuso, entrambi coinvolti in incontri e laboratori che puntano ad aprire un dialogo interiore con il pubblico. Presenti anche Mattia Casarin e Gianluca Bianco, con contributi dedicati alla filosofia, alla psicologia e alla spiritualità.

La musica rappresenta uno dei cardini centrali della manifestazione. Il programma musicale include due concerti esclusivi di Gio Evan, autore e performer da sempre attento al binomio parola-emozione. Accanto a lui, Roberto Cacciapaglia proporrà una performance tra musica classica contemporanea e sperimentazione sonora, mentre Giulia Mei porterà il suo repertorio cantautorale. A completare il quadro musicale, due DJ set internazionali firmati da Quantic e Daddy G, storico membro dei Massive Attack, per una notte all’insegna dell’elettronica e della world music.

Fin dalla sua nascita nel 2022, Evanland si è proposto come un punto di riferimento per chi condivide valori come gentilezza, consapevolezza e connessione autentica. L’idea è quella di creare uno spazio fisico e simbolico dove artisti, studiosi, viaggiatori e curiosi possano incontrarsi, confrontarsi e nutrire nuove visioni. La prima edizione, svoltasi a Milano, registrò oltre 5.000 presenze e si distinse per l’approccio multidisciplinare e partecipativo.

Nel 2023, con l’estensione anche a Roma, il festival ha consolidato la propria identità, ampliando la rete dei partecipanti e degli artisti coinvolti. La scelta di Assisi per l’edizione 2025 rafforza l’intento spirituale del progetto: città simbolo di pace e interiorità, rappresenta il luogo ideale per accogliere una manifestazione che intende promuovere introspezione e riconnessione.

Il festival si distingue da altri eventi culturali per l’attenzione rivolta non solo all’intrattenimento, ma anche alla trasformazione personale. Evanland si configura infatti come una vera e propria esperienza immersiva, dove ogni momento è pensato per stimolare la crescita, l’ascolto e il contatto umano. Non si tratta soltanto di assistere a concerti o partecipare a conferenze, ma di entrare in relazione con uno spazio emotivo e collettivo in cui la tenerezza e la presenza diventano dimensioni condivise.

Il nome stesso dell’iniziativa richiama un mondo ideale, quasi utopico, in cui l’essere umano può ritrovare la propria centralità. Dall’iniziale definizione di “raduno dei buoni” o “terza pace mondiale”, l’evento si è trasformato in una vera comunità di ricerca e dialogo, che unisce approcci differenti ma convergenti verso la medesima visione: una società più consapevole, empatica e aperta.

L’intento del festival è chiaro: non solo offrire uno spettacolo, ma costruire un contesto in cui le persone possano fermarsi, prendersi cura di sé, ascoltare e condividere. Attraverso le diverse attività proposte, Evanland intende stimolare nuove possibilità di espressione e offrire strumenti per migliorare il proprio equilibrio interiore.

I biglietti per l’edizione 2025 sono già disponibili online. Il festival invita chiunque senta il bisogno di una pausa dal ritmo quotidiano e desideri ritrovare il senso della connessione umana, dell’armonia con la natura e del dialogo interiore.