Assisi si prepara per il Palio di San Rufino 2024

La città di Assisi si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate: il Palio di San Rufino 2024. Organizzato dalla Compagnia Balestrieri di Assisi, l’evento si terrà dal 17 al 25 agosto 2024 e trasformerà la città in un vivace scenario medievale.

La manifestazione, giunta alla sua 44esima edizione, prenderà il via sabato 17 agosto 2024 con una presentazione ufficiale presso la Sala Ex Pinacoteca in Piazza del Comune. Durante la settimana, Assisi sarà animata da una serie di spettacoli itineranti, mercatini, danze, giochi di fuoco e musica, che faranno da preludio alla competizione principale.

Il clou dell’evento sarà la disputa del Palio di San Rufino, che vedrà sfidarsi i balestrieri dei tre terzieri di Divine Marie, San Francesco e San Rufino. Oltre alla gara a squadre, ci sarà anche una competizione individuale tra i balestrieri della Compagnia, che si contenderanno il tasso dipinto da Katia Damiani.

Il Palio di quest’anno è stato realizzato dall’artista Mara Roscini e sarà assegnato al vincitore della competizione. La settimana di eventi rappresenta un’occasione unica per immergersi nella storia e nelle tradizioni di Assisi, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

La Compagnia Balestrieri di Assisi, fondata con l’obiettivo di preservare e promuovere le tradizioni storiche della città, ha lavorato intensamente per organizzare questa edizione del Palio. Gli eventi in programma non solo celebrano la storia medievale di Assisi, ma offrono anche un’opportunità per la comunità locale e i turisti di partecipare attivamente alle festività.

Il programma dettagliato degli eventi sarà disponibile presso i punti informativi della città e sul sito ufficiale della Compagnia Balestrieri di Assisi. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare e a vivere l’atmosfera unica del Palio di San Rufino.

Con l’avvicinarsi della data di inizio, cresce l’attesa per questo evento che ogni anno attira numerosi visitatori da tutta Italia e dall’estero. La città di Assisi è pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano scoprire le sue tradizioni e vivere un’esperienza autentica nel cuore dell’Umbria.

La settimana del Palio di San Rufino rappresenta un momento di grande importanza per la comunità di Assisi, che si riunisce per celebrare la propria storia e cultura. Gli eventi in programma offrono un’ampia varietà di attività per tutte le età, rendendo il Palio un appuntamento imperdibile per residenti e turisti.

In conclusione, il Palio di San Rufino 2024 promette di essere un evento ricco di emozioni e di momenti indimenticabili. La città di Assisi è pronta a fare un tuffo nel passato e a rivivere le sue tradizioni medievali, offrendo a tutti i partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente.