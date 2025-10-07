Banksy a Assisi, proroga fino a gennaio 2026 per il successo record

La mostra alla Rocca Maggiore supera 60mila visitatori in 5 mesi

La mostra [Peace on Earth] di Banksy alla Rocca Maggiore di Assisi, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, continua a infrangere record: quasi 60mila ingressi dal 16 aprile e proroga fino all’11 gennaio 2026. La decisione, comunicata dal Comune di Assisi e accolta con entusiasmo dagli organizzatori, nasce per rispondere alle crescenti richieste di un pubblico che arriva non solo dall’Italia ma da ogni angolo del mondo.

Con il patrocinio della Regione Umbria, l’esposizione raccoglie oltre cento opere originali del celebre street artist inglese, includendo icone come Flower Thrower e Girl with Balloon. Pezzi rari, provenienti dal laboratorio di Banksy, offrono una prospettiva privata e poco conosciuta della sua arte, maturata fra il 1998 e il 2010. In un contesto unico come la fortezza medievale di Assisi, queste opere assumono un significato amplificato, trasmettendo un messaggio di pace e speranza, in linea con l’eredità spirituale della città di San Francesco.

Il sindaco Valter Stoppini e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio hanno definito la presenza di Banksy ad Assisi “un’operazione di grande valore culturale e promozionale”, capace di attrarre un pubblico trasversale e sensibile alla forza dell’arte contemporanea. Inaugurata con 35mila ingressi nei primi tre mesi, la mostra ha visto crescere costantemente il numero di visitatori, imponendo la proroga rispetto alla data iniziale del 2 novembre 2025.

L’esposizione è accessibile ogni giorno, inclusi i festivi e il periodo natalizio, con orari in linea con le attività della Rocca Maggiore. Un virtual tour gratuito, realizzato su iniziativa del Comune e disponibile in italiano e inglese sul portale ufficiale www.visit-assisi.it, consente di esplorare a 360° gli spazi e le opere anche a distanza, garantendo un’esperienza immersiva che unisce arte e tecnologia.