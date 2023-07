Boom di presenze per il Riverock Festival 2023

Boom di presenze – «Sapevamo che sarebbe stato complicato portare una manifestazione così grande in una location delicata come quella della Rocca Maggiore. Avevamo paura della risposta delle persone che avrebbero dovuto metterci più impegno del solito per raggiungere i nostri spettacoli. Ma già dal primo giorno, per la precisione dal primo concerto alle luci del tramonto, ci siamo resi conto che un paio di centinaio di metri in salita non possono scoraggiare dall’assistere a una tale magia. Ringraziamo tutti coloro che, come noi, hanno creduto fino in fondo a questo progetto, a partire dalla Città di Assisi e dalla Fondazione Perugia», queste le parole degli organizzatori del Riverock Festival, promosso dall’omonima associazione con il patrocinio e il sostegno della Città di Assisi, il sostegno della Fondazione Perugia e il patrocinio della Camera di Commercio dell’Umbria, che dal 20 al 23 luglio ha invaso il suggestivo spazio verde ai piedi della Rocca Maggiore di Assisi.

Un’edizione tutta da ricordare, quella appena conclusa, con una grande affluenza di pubblico che sfiora le 10mila presenze in totale, molte delle quali provenienti da fuori città, senza dimenticare i tanti turisti stranieri in visita alla città serafica che hanno approfittato della tre giorni per partecipare ai concerti in scena in uno dei luoghi più belli del territorio con il suo panorama mozzafiato sulla valle circostante.

Organizzatori molto soddisfatti anche per il ritorno al format originale che prevedeva eventi circoscritti in un lungo fine settimana con due serate a ingresso gratuito su quattro. Scelta dell’associazione Riverock per rendere il Festival più accessibile a tutti. Altro punto di forza quest’anno è stato il servizio navetta gratuito, molto gettonato, che ha premiato la fruibilità, evitando problemi di viabilità.

Protagonisti del Riverock Festival 2023: Daniele Silvestri, Lovegang 126, Maria Antonietta, Dente, Teenage Dream, Bianco, My girl is retro, Rosolo Roso, Wism, Lil Shooter, Ciliari, Anna Carol, Mencarhell, Rollover staff, Martina Verbeni con la sua lezione di yoga mattutina e lo staff dell’Urban Club di Perugia che insieme all’associazione ha organizzato la serata “Friday I’m in Riverock”.