Cambio Festival 2023, anteprima programma e aperitivo a Villa Fè ad Assisi

Sabato 10 giugno alle 17, presso Villa Fè in via San Benedetto 48 ad Assisi, si terrà un evento speciale per tutti coloro che desiderano conoscere in anteprima il programma del Cambio Festival 2023. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di arte, cultura e intrattenimento, e per coloro che vogliono trascorrere momenti indimenticabili immersi nell’atmosfera unica di uno dei festival più attesi dell’anno.

| di Marcello Migliosi

Durante la conferenza di presentazione, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le novità e gli eventi che caratterizzeranno la prossima edizione del Cambio Festival. Artisti, spettacoli, mostre, workshop e tanto altro verranno svelati in anteprima, suscitando curiosità e entusiasmo tra gli amanti delle manifestazioni culturali.

L’evento, organizzato con grande cura e attenzione dal team del Cambio Festival, offrirà una panoramica dettagliata delle proposte artistiche e delle attività previste per il prossimo anno. Saranno presenti rappresentanti dell’organizzazione e degli artisti coinvolti, pronti a condividere la loro passione e il loro impegno nel creare un festival di livello internazionale.

Dopo la conferenza, gli ospiti potranno godere di un piacevole aperitivo, occasione per socializzare e scambiare impressioni sul programma presentato. Villa Fè, con la sua incantevole cornice e atmosfera suggestiva, si rivelerà il luogo ideale per rilassarsi e immergersi nell’attesa dell’inizio del festival.

Per partecipare all’evento, è sufficiente recarsi sabato 10 giugno alle 17 presso Villa Fè, ubicata in via San Benedetto 48 ad Assisi. L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere il programma del Cambio Festival 2023 e vivere un’esperienza unica nel cuore della città umbra.

Ulteriori dettagli sull’evento sono disponibili nell’immagine in allegato, che fornisce informazioni supplementari riguardanti l’orario, i contatti e altri dettagli utili per partecipare all’anteprima del Cambio Festival.

Il Cambio Festival rappresenta da anni un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura, un’occasione per scoprire talenti emergenti, sperimentare nuove forme artistiche e lasciarsi coinvolgere da performance innovative. L’edizione del 2023 si preannuncia ancora più entusiasmante e ricca di sorprese, con una selezione di eventi capaci di soddisfare ogni gusto e interesse.

Non perdete l’occasione di essere tra i primi a scoprire il programma del Cambio Festival 2023 e di vivere un’esperienza indimenticabile. Segnatevi la data e preparatevi a immergervi nel magico mondo della cultura, dell’arte e dell’intrattenimento. Vi aspettiamo a Villa Fè ad Assisi sabato 10 giugno alle 17 per un’anteprima emozionante e un aperitivo all’insegna della condivisione e della passione per la cultura.