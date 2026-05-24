Cambio Festival 2026 torna ad Assisi con undici appuntamenti

Musica internazionale e incontri interessanti fino a febbraio

Cambio Festival 2026 è pronto a trasformare i luoghi più suggestivi di Assisi e del territorio umbro in palcoscenici d’eccezione. La storica rassegna, che da oltre venticinque anni promuove cultura e musica dal respiro internazionale, torna con un programma ambizioso e rinnovato che si estenderà dal giugno 2026 fino a febbraio 2027.

Un’edizione ricca di novità

L’edizione 2026 segna un momento particolare nella storia del festival. Per la prima volta, infatti, Cambio Festival si arricchisce di una propria sezione tematica dedicata al pensiero critico: nasce così Cambio Parole, una rassegna di incontri pubblici che affronta il tema della “Rivoluzione” attraverso il dialogo tra intellettuali, artisti e progettisti. Gli appuntamenti totali raggiungeranno quota undici: sette dedicati alla musica e quattro al dibattito culturale.

Il programma musicale

Cambio Festival 2026 prenderà il via a giugno con un’anteprima cameristica per poi esplorare sonorità internazionali durante l’estate: si parte il 6 giugno alle ore 21.45 al castello di San Gregorio, con il Trio Vasari (Giulia Contaldo, Sara Pastine, Natania Hoffman) che proporrà “un dialogo tra le musiche di Ghedini, Brahms e Suk per presentare il nuovo cd monografico su Giorgio Federico Ghedini”. L’iniziativa è a ingresso gratuito. Dal 16 al 18 luglio Cambio Festival torna nella sua location storica, il Castello dei figli di Cambio a Palazzo di Assisi, con tre appuntamenti sempre alle 21.45. Si parte il 16 luglio con Paolo Ricca Group e special guest David Cross (storico violinista dei King Crimson), per una serata dedicata al jazz-rock e al progressive europeo; ingresso 15 euro. Il 17 luglio è la volta di Antonio Forcione Quartet: il celebre chitarrista acustico, definito dal Guardian tra i più grandi d’Europa, proporrà un viaggio tra jazz, world music e ritmi mediterranei; ingresso 20 euro. Infine il 18 luglio Renaud Garcia-Fons presenta “Blue Maqam”, un’esperienza sonora che attraversa Mediterraneo, Persia e Irlanda con testi ispirati agli haiku; ingresso 20 euro.

Il 9 e il 10 agosto Cambio Festival 2026 si sposta a Costa di Trex – dove si è svolta anche la conferenza stampa di presentazione – per un doppio appuntamento sempre alle 21.30: si parte con il concerto gratuito di Ajde Zora e repertorio di Balkan Gipsy Music che fonde ritmi balcanici e tradizioni gitane per poi proseguire il giorno dopo con la Perugia Big Band in “Orchestral Suite No. 1”: diretta da Riccardo Catria con la voce di Marta Raviglia, l’orchestra porterà in scena il grande jazz orchestrale; ingresso 20 euro. Gran finale il 6 febbraio 2027 alle 21 all’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia con l’oratorio per soli, cori e pianoforte di Robert Schumann, “Der Rose Pilgerfahrt”: un evento – ingresso a 20 euro – che prevede la registrazione discografica per Brilliant Classics e la partecipazione del Coro dell’Università degli Studi di Perugia; il concerto si integra infatti con un ciclo di seminari del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia.. Per tutti i concerti a pagamento, l’ingresso è gratuito per gli under 18 e in ogni caso è necessaria la prenotazione su www.ticketitalia.com.

Gli incontri di Cambio Parole

Accanto alla musica, quattro appuntamenti affronteranno il tema della “Rivoluzione” da prospettive diverse. Il 10 luglio si discuterà di “La guerra invisibile” focalizzandosi su cyber guerra e intelligenza artificiale con Raffaele Di Marzio. Il 24 luglio, “Uno contro molti” esplorerà la storia del teatro con Samuele Chiovoloni. Il 4 settembre seguirà una riflessione sull’intelligenza artificiale nel lavoro e nell’economia con Simone Andreozzi. Infine, il 13 novembre, Clarissa Sirci affronterà “Dal colore al codice”, tracciando la rivoluzione permanente dei linguaggi artistici.

Dettagli pratici e sostenitori

La manifestazione ha il patrocinio della Città di Assisi e della Città di Perugia, con il supporto di Sviluppumbria e finanziamenti dai Fondi PR-FESR 2021-2027. I biglietti per i concerti a pagamento variano dai 15 ai 20 euro, con ingresso gratuito per gli under 18 e prenotazione obbligatoria tramite il circuito Ticket Italia.

L’iniziativa riflette l’impegno della comunità locale nel valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Assisi, consolidando la posizione della rassegna come punto di riferimento culturale dell’Umbria e dell’Italia centrale.