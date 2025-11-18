Carlo Angeletti insignito Benemerito della città di Assisi

Il Consiglio comunale celebra l’eredità culturale del fondatore

Il Consiglio comunale di Assisi, riunito il 18 novembre 2025, ha deliberato all’unanimità il conferimento del titolo di “Benemerito della Città di Assisi” alla memoria di Carlo Angeletti, figura centrale della vita culturale cittadina e fondatore del Piccolo Teatro degli Instabili, scomparso dieci anni fa.

La decisione è stata motivata dal riconoscimento del suo instancabile impegno nel promuovere iniziative artistiche e sociali capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare le tradizioni locali. Tra le opere che portano la sua firma si ricordano la Maggiolata, la rassegna Echo la Primavera, il presepe del Colle del Paradiso e la fondazione della Società Culturale Arnaldo Fortini.

Il sindaco Valter Stoppini, intervenuto in aula, ha sottolineato come Angeletti abbia lasciato un segno indelebile non solo sul piano culturale, ma anche umano e sociale, incarnando un modello di dedizione e passione che continua a ispirare le nuove generazioni.

La proposta di benemerenza è stata sostenuta da numerose associazioni cittadine, tra cui l’Ente Calendimaggio di Assisi, la Nobilissima Parte de Sopra, la Magnifica Parte de Sotto, l’Associazione Ponte Levatoio APS, l’Associazione Birba APS, gli Sbandieratori di Assisi, l’Accademia Properziana del Subasio e l’Associazione Assisi Mia.

Il percorso istituzionale ha visto il passaggio in Commissione consultiva lo scorso 6 novembre, con parere favorevole espresso dal sindaco e dai consiglieri Luigi Bastianini ed Eolo Cicogna. La seduta odierna ha sancito la ratifica definitiva, alla presenza della moglie e della figlia di Angeletti, che hanno manifestato commozione e gratitudine per un riconoscimento legato al profondo amore dell’uomo verso la sua città.

La cerimonia ufficiale di consegna dell’onorificenza è fissata per il 28 novembre alle ore 17.00, nella Sala della Conciliazione del Palazzo comunale di Assisi, luogo simbolico di dialogo e memoria collettiva.

Con questo atto, la città ribadisce il valore di una figura che ha saputo trasformare la cultura in strumento di coesione sociale, lasciando un’eredità che continua a vivere nelle iniziative e nelle istituzioni da lui fondate.