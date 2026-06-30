Assisi, cinema all'aperto con "Se dici... NONOSTANTE"

Rassegna gratuita tra Pincio e giardini storici della città

Al via ad Assisi la rassegna cinematografica estiva ideata e organizzata dall’Associazione sedici:noni. Cinque appuntamenti all’aperto, distribuiti lungo tutto il mese di luglio, che animeranno tre diverse cornici storiche della città. Il titolo scelto per questa edizione è “Se dici… NONOSTANTE”, un vero e proprio manifesto che vuole celebrare il cinema capace di superare ogni ostacolo.

Il fil rouge della rassegna esplora infatti pellicole di generi, epoche e provenienze diverse che sono riuscite ad arrivare al grande pubblico “nonostante” enormi difficoltà: problemi produttivi cinematografici, censure, ostacoli politici, tragedie sul set o trame particolarmente controverse all’epoca della loro uscita.

Un tema, quello della resistenza e della determinazione, in cui la stessa associazione sedici:noni si rispecchia, avendo affrontato numerose sfide organizzative e burocratiche per riuscire ad avviare la propria attività e donare la rassegna alla cittadinanza.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21:15 e l’ingresso sarà completamente gratuito, previa prenotazione.

Il Programma delle Proiezioni:

· Venerdì 3 luglio – Pincio | Clerks (di Kevin Smith)

· Giovedì 9 luglio – Pincio | Le Grand Bleu (di Luc Besson)

· Mercoledì 15 luglio – Giardino privato di Vicolo del Cipresso | The Crow (di Alex Proyas)

· Martedì 21 luglio – Pincio | Non si sevizia un Paperino (di Lucio Fulci)

· Mercoledì 29 luglio – Giardino dell’associazione Resonars (Via Cristofani) | Ultimo tango a Parigi (di Bernardo Bertolucci)

“Volevamo proporre un cinema che non si arrende”, spiegano gli organizzatori di sedici:noni. “Ogni film in cartellone ha una storia incredibile dietro la sua realizzazione o la sua distribuzione. Portare queste storie tra il Pincio e i giardini nascosti di Assisi è il nostro modo per rispondere alle difficoltà del fare cultura oggi: nonostante tutto, noi ci siamo e vogliamo provare a fare buio in sala e sotto le stelle”.

Durante le serate, i volontari dell’associazione saranno a disposizione del pubblico per il tesseramento relativo all’anno 2026, un modo concreto per sostenere le attività future del gruppo.

Un progetto che non sarebbe stato possibile senza il tessuto associativo di Assisi, che ha risposto con entusiasmo all’appello di sedici:noni. La rassegna è infatti il risultato di una preziosa sinergia culturale ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Assisi e con il sostegno di Fondazione Perugia, ThinkBig e LUdE (Libera Università dell’educare). La rassegna non si sarebbe potuta svolgere, inoltre, senza la collaborazione di: Dromo Studio, Associazione Next e Pincio, Piccolo Nuovo Teatro, ResonArs accademia d’arti antiche e Società culturale Arnaldo Fortini. “Fare rete sul territorio — conclude il direttivo — è stata la nostra risorsa più grande per superare ogni ostacolo. Non possiamo che ringraziare pubblicamente tutte le realtà che ci hanno teso la mano e ci hanno permesso finalmente di partire con le nostre attività”.

Modalità di partecipazione: L’ingresso è gratuito. Data la capienza limitata dei luoghi, la prenotazione è obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite (i link diretti sono reperibili sui canali social dell’Associazione sedici:noni).