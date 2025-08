Assisi Estate, dal 7 agosto cinema all’aperto alla Rocca Maggiore

25 film sotto le stelle nel Giardino degli Incanti ogni sera

Dal 7 al 31 agosto, Assisi ospita la seconda edizione del Cinema alla Rocca, rassegna cinematografica all’aperto nel suggestivo Giardino degli Incanti, un’area incastonata all’interno della storica Rocca Maggiore. Ogni sera alle 21.15, 25 pellicole saranno proiettate in un’atmosfera unica, offrendo a residenti e turisti la possibilità di vivere esperienze culturali di alto livello sotto il cielo estivo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Assisi in sinergia con il Cinema Esperia di Bastia Umbra, si conferma come uno degli eventi di punta dell’estate umbra.

Il programma spazia tra i migliori film dell’anno e grandi classici della cinematografia italiana e internazionale. Si parte con la commedia romantica Follemente di Paolo Genovese e si conclude con il celebre capolavoro di Ettore Scola, Una giornata particolare. Nel mezzo, una selezione variegata che include titoli contemporanei come Conclave, Parthenope, Anora, Il ragazzo dai pantaloni rosa, Itaca, Full Metal Jacket, e classici intramontabili come Otto e mezzo firmato da Federico Fellini.

Il 15 agosto sarà dedicato a un evento speciale con la proiezione del documentario Banksy – l’arte della ribellione, che ripercorre la storia del più noto street artist contemporaneo, la cui arte è esposta proprio in questi mesi all’interno della Rocca Maggiore nella mostra Peace on Earth. L’esposizione, visitabile fino al 2 novembre, raccoglie oltre cento opere originali di Banksy e rappresenta un messaggio potente di pace e speranza rivolto al pubblico globale, curato da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani e promosso dal Comune di Assisi e Opera Laboratori.

In alcune serate particolari, il programma prevede incontri introduttivi ai film a cura del presidio locale di Libera. Il 14 agosto, in occasione della proiezione di Fortàpasc, sarà presentata l’associazione Libera Umbria e i partecipanti ai campi estivi E!state Liberi!; il 28 agosto, invece, interverrà Mirella Alloisio, partigiana e figura simbolo della resistenza.

L’evento rappresenta un’occasione di grande rilievo per valorizzare non solo la cultura cinematografica, ma anche gli spazi storici di Assisi, permettendo di vivere la Rocca Maggiore in una veste nuova e coinvolgente. L’ingresso alle proiezioni è fissato a 6 euro per le serate standard, con biglietti acquistabili direttamente al botteghino allestito nel Giardino degli Incanti. Per le pellicole inserite nel circuito nazionale Cinema Revolution, dedicate al sostegno di film italiani ed europei, il costo sarà ridotto a 3,50 euro.

L’intero calendario prevede una ricca offerta di titoli: dal 7 agosto con Follemente, passando per Conclave il giorno successivo, fino al gran finale del 31 agosto con Una giornata particolare. La varietà dei film spazia tra diverse tematiche e generi, offrendo proposte adatte a un pubblico ampio e variegato, garantendo un’estate all’insegna dell’arte e della riflessione, sotto le stelle di uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.