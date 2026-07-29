Cinema alla Rocca 2026, debutta ad Assisi la visione a 360°!

Film immersivi alla Rocca Maggiore dall’8 al 30 agosto 2026.
🎬 Cinema alla Rocca 2026, diventa immersivo: dall’8 al 30 agosto, ad Assisi, visori a 360° per due cortometraggi alle ore 20. Alle 21.15 prosegue il cinema sotto le stelle nel Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore.
Il Cinema alla Rocca 2026 introduce ad Assisi una nuova esperienza immersiva, affiancando alle tradizionali proiezioni sotto le stelle una proposta basata sulla visione a 360 gradi. Dall’8 al 30 agosto, il Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore ospiterà infatti, oltre al calendario cinematografico serale, due cortometraggi da seguire attraverso speciali visori.
La novità permette agli spettatori di trovarsi virtualmente al centro della scena, sperimentando una modalità di fruizione diversa rispetto alla proiezione tradizionale. Il pubblico potrà così esplorare immagini e ambientazioni attraverso una prospettiva a 360 gradi, seguendo contenuti pensati per sfruttare le possibilità offerte dalla realtà virtuale.
Il progetto è promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con il Cinema Esperia di Bastia Umbra e la società ESP, e si inserisce nella programmazione estiva prevista alla Rocca Maggiore.
Due cortometraggi immersivi in programma ogni giorno
Le proiezioni immersive saranno disponibili tutti i giorni alle ore 20, anticipando gli appuntamenti cinematografici delle 21.15. La proposta è articolata in due periodi, ciascuno dedicato a un cortometraggio.
Dall’8 al 18 agosto sarà possibile assistere ad “Ayahuasca – Kosmik Journey”, opera costruita attorno a un’esperienza visionaria nel mondo delle piante medicinali. Il percorso è condotto da Shipibo, presentato come un guaritore tradizionale della foresta amazzonica. La modalità immersiva consente allo spettatore di seguire il racconto attraverso una dimensione visiva che punta a superare i confini dello schermo cinematografico convenzionale.
Dal 19 al 30 agosto sarà invece proposto “Home”, cortometraggio incentrato su una vicenda familiare. La storia racconta il momento in cui una famiglia si ritrova nella vecchia casa della nonna e si stringe intorno alla donna, che non riesce a muoversi, reagire o percepire chiaramente ciò che accade intorno a lei.
Due racconti differenti per ambientazione e contenuti, accomunati dalla scelta di utilizzare la tecnologia immersiva come elemento centrale dell’esperienza cinematografica.
Visori a 360 gradi, disponibili soltanto 25 posti
L’accesso alle proiezioni immersive prevede un biglietto di 5 euro, acquistabile direttamente al botteghino predisposto sul posto. La biglietteria sarà operativa a partire dalle ore 19.30.
La disponibilità è limitata a un massimo di 25 spettatori, proprio per le caratteristiche dell’esperienza e per il numero dei visori utilizzabili. La proiezione delle ore 20 costituisce un appuntamento distinto rispetto al successivo spettacolo cinematografico previsto nel Giardino degli Incanti.
L’iniziativa amplia così la proposta del Cinema alla Rocca, introducendo una modalità di visione che permette al pubblico di confrontarsi con nuove forme narrative e visive, senza modificare la struttura della rassegna serale già programmata.
Alle 21.15 torna il tradizionale cinema sotto le stelle
Dopo l’appuntamento immersivo delle ore 20, ogni sera alle 21.15 proseguirà il calendario di Cinema alla Rocca 2026, con una programmazione che comprende film dell’anno e grandi classici.
L’apertura dell’8 agosto è affidata a “La Grazia”, mentre il 9 agosto sarà proiettato “Il diavolo veste Prada 2”. Il 10 agosto è previsto “Sentimental value”, seguito l’11 agosto da “Zootropolis 2” e il 12 agosto da “Michael”.
Il 13 agosto sarà la volta di “Il principe della follia”, mentre il 14 agosto è in programma “La vita va così”. Per Ferragosto, il 15 agosto, la rassegna propone “Francesco giullare di Dio”. Seguono “Primavera” il 16 agosto, “The drama” il 17 e “Super Mario Galaxy” il 18 agosto.
Il programma prosegue fino alla fine di agosto
La seconda parte della rassegna inizierà il 19 agosto con “La città della pianura”. Il 20 agosto sarà proiettato “Le cose non dette”, il 21 agosto “Nostalgia” e il 22 agosto “Bugonia”. Il calendario proseguirà il 23 agosto con “Pecore sotto copertura” e il 24 con “Sorry baby”.
Il 25 agosto è previsto “Hopper”, mentre il 26 agosto sarà la volta di “Una battaglia dopo l’altra”. Il 27 agosto arriverà “Un anno di scuola”, seguito il 28 agosto da “No other choice”.
Gli ultimi due appuntamenti saranno “Welcome Venice”, in programma il 29 agosto, e “Rino Gaetano – Sempre più blu”, che il 30 agosto chiuderà la programmazione prevista nel Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore.
Biglietti da 6 euro e tariffe di Cinema Revolution
Per le proiezioni serali delle ore 21.15 il biglietto ordinario costa 6 euro. Una tariffa differente è prevista per le opere inserite nel progetto nazionale Cinema Revolution, iniziativa dedicata al sostegno delle pellicole italiane ed europee.
Per questi film il costo del biglietto sarà di 3,50 euro. La proposta estiva alla Rocca Maggiore riunisce quindi due differenti modalità di fruizione: da una parte l’esperienza con i visori a 360 gradi, dall’altra la programmazione cinematografica sotto le stelle.
Dal 8 al 30 agosto 2026, il Giardino degli Incanti ospiterà così appuntamenti quotidiani a partire dalle ore 20 con i cortometraggi immersivi e, dalle 21.15, con i film inseriti nel calendario della rassegna.
L’introduzione dei visori rappresenta la principale novità dell’edizione 2026 e affianca alla consueta programmazione estiva una sperimentazione dedicata alle possibilità offerte dalla realtà virtuale applicata al linguaggio cinematografico, mantenendo la Rocca Maggiore come sede dell’intero programma.
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