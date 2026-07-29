Cinema alla Rocca 2026, debutta ad Assisi la visione a 360°!

Grillo “Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità e diversità” Così Beppe Grillo in un lungo post sul suo blog dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni".

Energia, arriva la nuova guida operativa dei Certificati Bianchi ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi. Il documento fornisce indicazioni operative chiare e aggiornate per agevolare la presentazione, la valutazione e la gestione dei progetti di efficienza energetica, con l’obiettivo di rendere il meccanismo ancora più efficace, accessibile e in linea con […]

Difesa, Tajani “Sui fondi Safe decisione politica a settembre” ROMA (ITALPRESS) – Per i fondi Safe sulla difesa “abbiamo opzionato 14,9 miliardi. Stiamo decidendo quanti ne prenderemo: direi tra i 6 e i 9 miliardi nel 2027. La decisione politica potrebbe arrivare a settembre”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.E a una domanda sulle […]

Contrasto all’immigrazione clandestina, espulsi 32 cittadini nigeriani ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle iniziative realizzate nella cornice europea e con il coordinamento dell’Agenzia Frontex, è stata portata a termine un’operazione congiunta di rimpatrio con un volo charter diretto a Lagos, in Nigeria, organizzato dall’Italia. All’operazione hanno aderito, quali Stati membri UE, Cipro, Irlanda e Polonia. A bordo del charter erano presenti 32 stranieri […]

Cina, alla Fiera nazionale del libro transazioni per 1,18 miliardi di yuan HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 34esima edizione della Fiera nazionale del libro si è conclusa ieri a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, registrando transazioni complessive per un valore di 1,18 miliardi di yuan (circa 173,71 milioni di dollari), secondo quanto riferito dagli organizzatori. L’evento, durato quattro giorni, ha riunito oltre 1.000 espositori […]

La Shenzhou-23 in orbita da 60 giorni, proseguono gli esperimenti scientifici PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’equipaggio della Shenzhou-23 ha recentemente completato uno studio sui cambiamenti del microbioma intestinale causati dai voli spaziali di lunga durata, mentre i tre astronauti hanno raggiunto il loro sessantesimo giorno in orbita a bordo della stazione spaziale cinese. Durante questo periodo, gli astronauti Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Li Jiaying hanno […]

Zelensky dopo incontro con Trump “discussa la produzione di patriot” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Un buon incontro con il presidente Trump nello Studio Ovale”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del colloquio alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Grazie per tutto ciò che stiamo facendo insieme per proteggere le vite degli ucraini e […]

Doppio oro per l’Italscherma ai Mondiali, trionfano fiorettisti e spadiste HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Doppio oro per l’Italscherma nella prima giornata dei Mondiali di Hong Kong dedicata alle prove a squadre. A trionfare sono i fiorettisti del ct Simone Vanni, che confermano il titolo conquistato lo scorso anno a Tbilisi, e le spadiste del ct Dario Chiadò, che aggiungono anche questo trofeo a Olimpiadi […]

Fontana “Presidente Repubblica? Tanti entrano papi ed escono cardinali” ROMA (ITALPRESS) – “Siccome ci sono delle elezioni di mezzo è molto complicato dire cosa accadrà quando si dovrà votare per il Presidente della Repubblica. Quando vedremo come sarà la maggioranza potremmo meglio capire, anche se spesso tanti cardinali entrati in conclave come Papa spesso sono usciti come cardinali, l’elezione del Presidente della Repubblica ha […]