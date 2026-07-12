Cinema sotto le stelle alla Rocca con oltre venti film ad Assisi

Dal 8 al 30 agosto proiezioni serali nel Giardino degli Incanti

L’edizione 2026 di Assisi Estate propone un nuovo appuntamento dedicato al grande schermo. Dall’8 al 30 agosto, ogni sera, il Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore di Assisi ospiterà la terza edizione di “Cinema alla Rocca”, iniziativa che trasformerà uno dei luoghi più suggestivi della città in un’arena cinematografica all’aperto.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Assisi in collaborazione con il Cinema Esperia di Bastia Umbra e offrirà al pubblico oltre venti proiezioni, con una programmazione che alterna film di recente uscita, opere di animazione, documentari e grandi classici della cinematografia italiana.

Un cartellone ricco per tutto il mese di agosto

La rassegna prenderà il via l’8 agosto ore 21,15 con “La Grazia”, indicato tra i lavori più apprezzati di Paolo Sorrentino, mentre la conclusione è prevista il 30 agosto con “Rino Gaetano – Sempre più blu”, documentario dedicato al celebre cantautore italiano.

Nel corso delle serate saranno proposti alcuni dei titoli più attesi dell’anno, tra cui “Il diavolo veste Prada 2”, “The Drama”, “Michael” e “Bugonia”, insieme a produzioni animate come “Zootropolis 2” e “Super Mario Galaxy”, pensate anche per il pubblico delle famiglie.

Accanto alle novità troveranno spazio anche opere che hanno segnato la storia del cinema italiano. Tra queste figura “Francesco giullare di Dio”, realizzato da Roberto Rossellini con il contributo di Federico Fellini, film che racconta alcuni episodi della vita di San Francesco e che si inserisce in modo particolarmente significativo nel contesto della città di Assisi.

La Rocca Maggiore torna a essere luogo di cultura

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare uno dei principali monumenti cittadini attraverso un’offerta culturale capace di unire spettacolo e patrimonio storico. Anche per questa edizione il Giardino degli Incanti diventerà ogni sera uno spazio dedicato alla visione collettiva dei film, offrendo un’esperienza immersiva all’interno della Rocca Maggiore.

La rassegna rappresenta uno degli appuntamenti del calendario estivo promosso dall’amministrazione comunale e punta a consolidare il successo delle precedenti edizioni, proponendo una programmazione ampia e capace di coinvolgere pubblici differenti.

Orari e modalità di accesso

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.15. I biglietti saranno acquistabili direttamente presso il botteghino allestito nel Giardino degli Incanti, all’interno della Rocca Maggiore.

Il prezzo ordinario del biglietto è fissato in 6 euro, mentre le pellicole inserite nel progetto nazionale “Cinema Revolution”, dedicato alla promozione del cinema italiano ed europeo, saranno proposte al costo ridotto di 3,50 euro.

La formula adottata consentirà al pubblico di partecipare alle singole serate scegliendo liberamente i film di maggiore interesse, senza necessità di particolari modalità di prenotazione indicate nel programma.

Il calendario completo delle proiezioni

La programmazione si svilupperà senza interruzioni dall’8 al 30 agosto. Dopo l’apertura con “La Grazia”, seguiranno “Il diavolo veste Prada 2”, “Sentimental Value”, “Zootropolis 2”, “Michael”, “Il principe della follia”, “La vita va così”, “Francesco giullare di Dio”, “Primavera”, “The Drama”, “Super Mario Galaxy”, “La città della pianura”, “Le cose non dette”, “Nostalgia”, “Bugonia”, “Pecore sotto copertura”, “Sorry Baby”, “Hopper”, “Una battaglia dopo l’altra”, “Un anno di scuola”, “No Other Choice”, “Welcome Venice” e, infine, “Rino Gaetano – Sempre più blu”.

Il programma propone quindi una selezione eterogenea che comprende cinema italiano, produzioni internazionali, opere dedicate all’attualità, animazione e documentari, offrendo ogni sera una proposta diversa.

Un appuntamento consolidato dell’estate assisana

“Cinema alla Rocca” si conferma così tra gli eventi culturali di maggiore richiamo del cartellone Assisi Estate 2026, valorizzando la Rocca Maggiore come luogo di incontro e di spettacolo.

La manifestazione unisce la fruizione cinematografica all’atmosfera di uno dei luoghi simbolo della città, proponendo oltre tre settimane di proiezioni serali in un contesto monumentale che, anche quest’anno, diventerà teatro di un’importante iniziativa dedicata al cinema.

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Cinema alla Rocca: serata inaugurale con “La Grazia”

Data: sabato 8 agosto 2026 Orario: ore 21.15 Luogo: Giardino degli Incanti, Rocca Maggiore, Assisi Sabato 8 agosto prende il via la terza edizione di “Cinema alla Rocca”. La serata inaugurale sarà ospitata nel Giardino degli Incanti. La proiezione inizierà alle ore 21.15. Il film scelto per l’apertura è “La Grazia”. L’opera è indicata tra i lavori più apprezzati di Paolo Sorrentino. L’evento rientra nel programma di Assisi Estate 2026. La rassegna è promossa dal Comune di Assisi. La collaborazione è affidata al Cinema Esperia di Bastia Umbra. Il biglietto ordinario ha un costo di 6 euro. L’acquisto sarà possibile al botteghino nel luogo della proiezione.

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Nel calendario è inserito l’orario di inizio. La durata della proiezione non è indicata nel programma.

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