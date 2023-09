Coltiviamo culture dall’anima green, tavola rotonda ad Assisi

Grande partecipazione ad Assisi per la tavola rotonda “Coltiviamo culture dall’anima green”, che si è tenuto venerdì primo settembre nell’ambito di Suoni Controvento – festival organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni – ed è stato promosso da Proagri con la collaborazione di Confagricoltura Umbria, realizzato con i fondi Psr Umbria 2014-2020 Misura 16.4.2 “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo della filiera del nocciolo”.

Nell’arco della mattinata si sono alternati Stefania Proietti (sindaco di Assisi), Veronica Cavallucci (assessore scuola, cultura, sport, associazioni, pari opportunità, politiche giovanili, ambiente, energia del Comune di Assisi), Roberto Morroni (assessore alle politiche agricole e agroalimentari e alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria della Regione Umbria), Daniela Farinelli (dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli Studi di Perugia), Domenico Brugnoni (presidente Proagri, Consorzio produttori agricoli), Lucia Fiumi (presidente Suoni Controvento), Fabio Rossi (presidente Confagricoltura Umbria).

Tra gli altri, molto soddisfatto l’assessore Morroni che ha sottolineato come eventi come quello di ieri siano utili per parlare del nocciolo quale nuovo protagonista dei territori umbri e della loro economia in chiave green. La Regione Umbria ha avviato, già ad inizio 2019, il sostegno ai nuovi impianti di noccioleti nel cuore verde d’Italia attraverso una modalità aggregativa, una cooperazione di filiera tra i produttori, i trasformatori e la grande industria dolciaria.

Grande attesa alle 21 a San Gemini dove, in piazza San Francesco, arriva la tappa del nuovo live tour di Alice “Eri con me – Alice canta Battiato”. Sul palco nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come “Da Oriente a Occidente” e “Sui giardini della preesistenza”, e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico dell’artista, come “La cura”, canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che hanno scritto insieme come “Per Elisa”, i loro duetti tra cui “I treni di Tozeur” e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come “Veleni” e “Eri con me”, che dà il titolo all’album e al tour.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente. Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si aggiunge il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin. Il tour è prodotto e organizzato da Imarts.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di San Gemini.

La settimana di Suoni Controvento si concluderà il 3 settembre alle 18 alla Cantina della Luna di Narni, appuntamento con la talentuosa Frida Bollani Magoni in concerto piano e voce.

Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di sette anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille.

Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10mila persone.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Narni.