Compagnia Balestrieri Assisi domina la sfida e conquista il podio

Trionfo a Terra del Sole con vittoria di squadra e tripletta finale

La Compagnia Balestrieri Assisi conferma il proprio valore nel panorama nazionale del tiro con la balestra antica da banco conquistando un risultato di assoluto rilievo nella competizione disputata a Terra del Sole, in provincia di Forlì-Cesena. La formazione assisana ha ottenuto il primo posto nella gara a squadre e ha monopolizzato il podio della prova individuale sul tasso, chiudendo la manifestazione con un risultato che rafforza il prestigio del sodalizio e della Lega Italiana di Tiro alla Balestra.

La manifestazione è stata organizzata in occasione del quarantesimo anniversario della fondazione della Compagnia Balestrieri Terra del Sole, trasformandosi in un momento di incontro tra alcune delle realtà più rappresentative di questa disciplina storica. Oltre ai padroni di casa erano presenti anche le compagnie di Pisa e Assisi, protagoniste di una giornata all’insegna della tradizione medievale e dello spirito sportivo.

Una vittoria che conferma il valore della compagnia assisana

Il successo ottenuto dalla Compagnia Balestrieri Assisi rappresenta la conferma di un percorso costruito nel tempo, attraverso la partecipazione costante alle principali manifestazioni dedicate al tiro con la balestra storica. La squadra ha saputo distinguersi sia nella prova collettiva sia nelle sfide individuali, dimostrando precisione, preparazione tecnica e affiatamento.

Il risultato più significativo è arrivato nella gara sul tasso, dove gli assisani hanno occupato interamente il podio. Camillo Baldoni ha conquistato il primo posto, seguito da Marino Fabretti in seconda posizione e da Simon d’Agostino, classificatosi terzo. Una tripletta che testimonia il livello raggiunto dalla compagnia e la qualità del lavoro svolto durante la stagione.

Anche nella competizione a squadre la formazione umbra ha prevalso sulle altre partecipanti, completando una giornata praticamente perfetta sotto il profilo agonistico.

Una festa dedicata alla tradizione medievale

L’appuntamento di Terra del Sole ha celebrato non soltanto la competizione sportiva, ma anche il patrimonio culturale legato alla balestra antica da banco. L’anniversario della compagnia ospitante ha richiamato appassionati e protagonisti provenienti da diverse città italiane, accomunati dalla volontà di mantenere viva una tradizione che affonda le proprie radici nella storia medievale.

Le compagnie presenti hanno dato vita a un confronto caratterizzato da correttezza, rispetto reciproco e passione condivisa. L’incontro ha confermato come il tiro con la balestra rappresenti ancora oggi un elemento capace di unire persone di età differenti attraverso la valorizzazione delle rievocazioni storiche, dei costumi e delle antiche tecniche di tiro.

Colori, suoni e atmosfere tipiche delle manifestazioni medievali hanno accompagnato la competizione, contribuendo a creare un clima che richiama le origini storiche di questa disciplina.

Un semestre ricco di iniziative per la Compagnia Balestrieri Assisi

Il successo ottenuto in Romagna arriva al termine di un periodo particolarmente intenso per la Compagnia Balestrieri Assisi. Nel corso dei primi mesi dell’anno il sodalizio è stato impegnato in numerose attività dedicate alla promozione della propria storia e delle tradizioni cittadine.

Tra le iniziative più significative figura la pubblicazione di un volume dedicato ai quarant’anni di attività della compagnia, un’opera che raccoglie documenti, immagini e testimonianze del percorso compiuto dal gruppo fin dalla sua fondazione.

Parallelamente, i balestrieri hanno preso parte a diverse esibizioni organizzate nel centro storico di Assisi nell’ambito degli eventi collegati al Centenario Francescano, contribuendo con le proprie rappresentazioni alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

Lo sguardo è rivolto al Palio di San Rufino

Archiviata la brillante trasferta di Terra del Sole, l’attenzione della Compagnia Balestrieri Assisi si sposta ora sul principale appuntamento della stagione. Il calendario guarda infatti al tradizionale Palio di San Rufino, evento che rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate assisana.

La vittoria conquistata in Emilia-Romagna costituisce un importante segnale in vista delle prossime sfide e conferma la competitività della compagnia, che continua a distinguersi nelle manifestazioni dedicate alla balestra storica.

Il successo ottenuto sia nella prova a squadre sia nelle gare individuali rafforza il ruolo della Compagnia Balestrieri Assisi tra le realtà di riferimento della disciplina, consolidando una tradizione che continua a essere tramandata attraverso l’impegno degli associati e la partecipazione alle principali competizioni nazionali.