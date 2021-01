Costruire il Futuro, anche Mattarella nel suo discorso usa “Costruttori”

Grazie Signor Presidente Mattarella.

Grazie per aver utilizzato più volte nel suo discorso di fine anno 2020 (tra l’altro il discorso presidenziale di fine anno più seguito, con oltre 15 milioni di telespettatori, dal 1986 anno in cui sono iniziate le rilevazioni Auditel) il termine “Costruttori”.

Grazie a nome dell’Associazione socio-culturale “Costruire il Futuro” di Assisi che scelse questo nome ascoltando un discorso dell’allora Sindaco di Firenze Leonardo Domenici.

Sin dal 2004 ci stiamo impegnando per cercare di costruire un futuro migliore, e adesso cercheremo di farlo con ancora più forza, sentimento e coraggio. Cercheremo di essere anche eroi, nel senso espresso dal Professor Massimo Cacciari nell’articolo da lui scritto sulla “Stampa” del 2 gennaio 2021.

Grazie Signor Presidente per aver utilizzato questo termine che chiama in causa tutti noi cittadini, nessuno escluso. Grazie per averci ricondotto a riappropriarci di una missione già nostra ma che aveva bisogno di essere risottolineata.

Ci daremo da fare in tutti i sensi e in tutti i campi a livello locale e non solo, ben sapendo, come detto da Papa Francesco nel suo discorso tenuto il 10 novembre 2015 a Firenze: “ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà”. Ci impegneremo e proveremo a dare un esempio concreto di uno stile di comportamento nel fare.

Lo stile dei “Costruttori del Futuro“.

A nome del Consiglio direttivo: Roberto Sannipola Presidente, Natalia Moghilevskaya vice Presidente, Marcello Migliosi addetto stampa, Danilo Passeri segretario e dei membri dell’associazione, oltre che dei numerosissimi simpatizzanti e delle aziende collegate…