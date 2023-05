Da Assisi prende il via un laboratorio di idee 13 Tempo di Idee

Da Assisi prende il via – L’attrice Violante Placido, la musicista Natasha Korsakova, la psicologa e psicoterapeuta Clarisse Schiller, le imprenditrici Nicoletta Spagnoli e Antonella Galiè, e la presidente di Regione e avvocato Donatella Tesei, con i loro personali e suggestivi racconti, sono state le protagoniste di un evento speciale. Sei donne chiamate a condividere un momento di svolta nella loro vita, un istante prezioso di comprensione che ha permesso una rivoluzione dello sguardo.

Ha preso così il via dal Nun Assisi Relais & Spa Museum, grazie all’iniziativa “13 Tempo di Idee”, un osservatorio permanente e laboratorio di idee che avrà in futuro ulteriori tappe con altri momenti di dialogo, riflessione e confronto.

La serata di sabato 13 maggio, con l’ideazione e la direzione creativa di Gian Luca Bianco, rientrava nell’ampio programma “Avrò cura di te” promosso in occasione della “Festa della Mamma” 2023 dall’Inner Wheel Assisi – Bastia Umbra guidato dalla presidente Beatrice Susta Angelini.

“Festa della Mamma” che vede le sue origini storiche proprio in questo territorio: era il maggio del 1957, infatti, quando Don Otello Migliosi la ideò e celebrò per la prima volta nella frazione assisana di Tordibetto. E proprio a Tordibetto per quattro giorni (da giovedì 11 a domenica 14 maggio) si sono tenuti una serie di appuntamenti.

“In questa prima edizione di ‘13 tempo di idee’ – commenta l’ideatore e direttore creativo del format Gian Luca Bianco – ho incontrato una umanità assetata di idee, desiderosa di vivere le emozioni, pronta a condividere ciò che di meglio ha da offrire, tante persone curiose ed attente anche ai bisogni altrui. Siamo in un tempo nel quale abbiamo necessità di guardare al futuro con nuova speranza che solo le buone idee e le buone pratiche possono garantire. Condividere idee ed esperienze in maniera diretta oralmente come si è sempre fatto nella storia umana mi ha riempito il cuore e la mente di nuova linfa vitale per continuare questo percorso e realizzare ad Assisi un osservatorio permanente”.

Quello al Nun di Assisi è stato anche un evento anche benefico. Gli incassi della serata saranno infatti devoluti al Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Assisi, che quotidianamente assiste donne in difficoltà e in gravidanza.

“Come presidente delle Inner Wheel di Assisi e Bastia Umbra mi sento profondamente grata per il lavoro che abbiamo svolto nella nostra missione di servizio al territorio destinando il ricavato al CAV di Santa Maria degli Angeli” ha affermato Beatrice Susta Angelini, per poi aggiungere: “Per me è un onore servire e creare opportunità di incontro e dialogo specialmente a sostegno del mondo femminile. Per questa ragione la Festa della Mamma diviene un’occasione unica e straordinaria per affrontare queste tematiche che mi stanno a cuore. Ognuno di noi può fare molto se lo fa insieme agli altri così possiamo aspirare a migliorare il luogo in cui viviamo. Per me questo è già cambiare un po’ il mondo”.

L’evento “13 Tempo di Idee” si svolge grazie a una partnership d’eccellenza come quella con il Nun Assisi Relais & Spa Museum, che apre così sempre più le proprie porte come contenitore e promotore di iniziative culturali, artistiche e umanistiche.

“Il NUN – spiegano dal Relais – è contenitore e contenuto. È con questo approccio che siamo partner di ‘13 Tempo di Idee’ e in questa direzione continueremo a muoverci. Il NUN è un luogo per ispirarsi e ispirare: ‘lusso etico’, ci piace chiamarlo, dove bellezza sobrietà essenzialità si fanno esperienza da vivere. Da una colazione di lavoro a un soggiorno a cinque stelle, da un evento di qualità ad essere cuore di un osservatorio permanente sui valori per comprendere, leggere e vivere al meglio il nostro tempo”.

Ognuna delle ospiti di questa prima esperienza ha così raccontato la propria storia – un’esperienza personale o professionale, un successo o un insuccesso, un insight che ha modificato sostanzialmente la sensibilità̀ verso se stessi – e per farlo ha avuto a disposizione 13 minuti.

L’aspirazione di “13 Tempo di Idee” è ora quella di proseguire, partendo dalla prima edizione di quest’anno, per creare un osservatorio contemporaneo ad Assisi con l’idea di promuovere incontri, dialoghi, relazioni con personalità influenti, per anticipare uno sguardo sul tempo che verrà.