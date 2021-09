Chiama o scrivi in redazione

Docu-film “Arnaldo Fortini: francescano senza saio, ieri sera al Pincio”

L’anfiteatro del Pincio ha ospitato ieri sera la proiezione del docu-film “Arnaldo Fortini: francescano senza saio” di Arturo Sbicca. L’evento è stato organizzato da Marco Cosimetti, che già nelle scorse settimane aveva dato vita ad analoghe iniziative culturali: la prima incentrata sulle opere realizzate da Fortini in città con la visita guidata attraverso il centro storico e la seconda sul monte Subasio, incentrata sul suo ambiente, la sua storia e l’osservazione della volta celeste. Il Parco Regina Margherita è diventato così il palcoscenico naturale di un evento culturale a cui hanno partecipato diverse decine di persone, dando così rappresentazione concreta della possibilità di animare vari angoli della città e del territorio con iniziative aggregative e sociali di vario genere, come Marco Cosimetti ha sempre ricordato in questi mesi di campagna elettorale.