Due storie in un dipinto, incontro dedicato all’opera di Bruschi

Santa Maria degli Angeli ospita un approfondimento sul Transito
Sabato 12 settembre la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, nel territorio comunale di Assisi, ospiterà un appuntamento dedicato alla conoscenza dell’arte e del patrimonio storico-religioso del territorio. Al centro dell’incontro sarà il dipinto “Il Transito” nella versione ottocentesca realizzata da Domenico Bruschi, protagonista di un approfondimento che metterà in dialogo la pittura dell’artista con la tradizione artistica custodita nelle chiese assisane.
L’iniziativa, intitolata “Due storie in un dipinto. Il Transito nella versione ottocentesca di Domenico Bruschi”, riunirà studiosi e conoscitori della materia per offrire al pubblico un momento di riflessione sulla storia dell’arte, sul valore delle opere conservate nel territorio e sulla loro interpretazione nel contesto culturale francescano.
Un percorso tra le opere custodite ad Assisi
L’incontro proporrà un itinerario di approfondimento attraverso alcune delle opere conservate nelle chiese di Assisi. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico locale, mettendo in evidenza il dialogo tra le testimonianze medievali e le interpretazioni realizzate nei secoli successivi.
A guidare il confronto saranno Corrado Balducci, studioso dell’opera di Domenico Bruschi, Elvio Lunghi, riconosciuto esperto dell’arte medievale, e Padre Giancarlo Rosati, che contribuiranno a sviluppare un percorso dedicato alle opere presenti nei luoghi di culto della città.
L’approccio scelto punta a mettere in relazione differenti epoche artistiche, offrendo ai partecipanti strumenti di lettura utili per comprendere sia il contesto storico sia il significato delle opere esaminate.
Focus sul dipinto “Il Transito”
Il tema centrale dell’appuntamento sarà il dipinto “Il Transito”, analizzato nella versione ottocentesca realizzata da Domenico Bruschi. L’opera costituirà il punto di partenza per una riflessione più ampia sul patrimonio artistico di Assisi e sul modo in cui la produzione pittorica dell’Ottocento si confronta con una tradizione iconografica consolidata.
L’incontro offrirà quindi l’occasione per approfondire il lavoro dell’artista attraverso il contributo di studiosi che da anni si occupano della sua produzione e della storia dell’arte legata al territorio umbro.
Il dialogo tra le diverse competenze permetterà di esaminare il dipinto da molteplici punti di vista, inserendolo nel più ampio panorama delle opere conservate nelle chiese della città.
Coordinamento e saluti istituzionali
Il coordinamento dell’iniziativa sarà affidato a Renata Adriana Bruschi, che accompagnerà lo svolgimento dell’incontro e il confronto tra i relatori.
Prima dell’avvio dei lavori sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Assisi, Valter Stoppini, e di Donatella Vaccari, storica dell’arte e curatrice del museo, che introdurranno l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico locale.
La presenza delle istituzioni conferma l’attenzione rivolta alle iniziative culturali che promuovono la conoscenza delle opere conservate nel territorio e favoriscono occasioni di approfondimento aperte al pubblico.
Patrocini e collaborazioni
L’evento si svolge con il patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, della Regione Umbria e del Comune di Assisi.
L’organizzazione si avvale inoltre della collaborazione di Assisi Mia per le attività di comunicazione, contribuendo alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione dell’appuntamento dedicato all’arte e alla storia del territorio.
Attraverso il coinvolgimento di studiosi, istituzioni e realtà impegnate nella valorizzazione culturale, l’incontro rappresenta un’occasione per approfondire il patrimonio artistico custodito ad Assisi e per offrire al pubblico una lettura delle opere che unisce ricerca storica, conoscenza artistica e attenzione alla tradizione locale.
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