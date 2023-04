E Vien Calendimaggio scuole protagoniste premio Carlo Lampone

Svelati il 17 aprile nella Sala della Conciliazione i vincitori dell’edizione 2023 del Premio Carlo Lampone, indetto come ogni anno dall’Ente Calendimaggio e riservato agli studenti delle scuole del Comune di Assisi. Promosso con l’obiettivo di trasmettere il valore sociale e culturale della Festa nelle giovani generazioni, il Premio è andato agli studenti che nei loro elaborati hanno meglio interpretato lo spirito del Calendimaggio con desideri, propositi e aspettative sulla festa di ieri, oggi e domani.

di Flavia Pagliochini

Per la scuola dell’infanzia il primo posto va alle sezioni A B C della Rinascita e il secondo posto alla sezione A della scuola San Paolo. Per la scuola primaria il primo posto è alle classi 5 A e 5 B del Convitto Nazionale e il secondo premio alla classe 1B Sant’Antonio; per la scuola secondaria di primo grado primi classificati sono gli alunni Leonardo Del Gaudio, Roberto Leggio, Simone Paparelli della classe 2 B Frate Francesco; secondo classificato, Leonardo Rossetti della 1 B della Frate Francesco. Per la scuola secondaria di secondo grado il premio va all’Istituto Alberghiero di Assisi.

Nel saluto a nome del presidente dell’Ente Calendimaggio Marco Tarquinio, il vicepresidente dell’Ente Stefano Venarucci ha ricordato la figura di Carlo Lampone, e la sua devozione e fedeltà al Calendimaggio, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo infaticabile impegno per far crescere la Festa di tutti gli assisani, facendone un esempio per tutti i Partaioli a prescindere dall’appartenenza a Magnifica e Nobilissima. “Oggi – le parole del presidente Tarquinio – viviamo l’intensità del Calendimaggio con una corona di eventi di avvicinamento: questa cerimonia non è un rituale ma rappresenta un’importante occasione nel nome e guardando all’esempio di Lampone per unire le generazioni nel segno della Festa, il cui significato ci viene restituito da parole, immagini e segni opera dei bambini. I premiati hanno saputo svettare in un panorama notevole di elaborati inviati: il premio Lampone è un bene comune del Calendimaggio, continueremo a tenerlo caro”.

E Vien Calendimaggio scuole protagoniste premio carlo lampone Svelati il 17 aprile nella Sala della Conciliazione i vincitori dell’edizione 2023 del Premio Carlo Lampone, indetto come ogni anno dall’Ente Calendimaggio e riservato agli studenti delle scuole del Comune di Assisi. Promosso con l’obiettivo di trasmettere il valore sociale e culturale della Festa nelle giovani generazioni, il Premio è andato agli studenti che nei loro elaborati hanno meglio interpretato lo spirito del Calendimaggio con desideri, propositi e aspettative sulla festa di ieri, oggi e domani.

Per la scuola dell’infanzia il primo posto va alle sezioni A B C della Rinascita e il secondo posto alla sezione A della scuola San Paolo. Per la scuola primaria il primo posto è alle classi 5 A e 5 B del Convitto Nazionale e il secondo premio alla classe 1B Sant’Antonio; per la scuola secondaria di primo grado primi classificati sono gli alunni Leonardo Del Gaudio, Roberto Leggio, Simone Paparelli della classe 2 B Frate Francesco; secondo classificato, Francesco Rossetti della 1 B della Frate Francesco. Per la scuola secondaria di secondo grado il premio va all’Istituto Alberghiero di Assisi.

Nel saluto a nome del presidente dell’Ente Calendimaggio Marco Tarquinio, il vicepresidente dell’Ente Stefano Venarucci ha ricordato la figura di Carlo Lampone, e la sua devozione e fedeltà al Calendimaggio, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo infaticabile impegno per far crescere la Festa di tutti gli assisani, facendone un esempio per tutti i Partaioli a prescindere dall’appartenenza a Magnifica e Nobilissima. “Oggi – le parole del presidente Tarquinio – viviamo l’intensità del Calendimaggio con una corona di eventi di avvicinamento: questa cerimonia non è un rituale ma rappresenta un’importante occasione nel nome e guardando all’esempio di Lampone per unire le generazioni nel segno della Festa, il cui significato ci viene restituito da parole, immagini e segni opera dei bambini. I premiati hanno saputo svettare in un panorama notevole di elaborati inviati: il premio Lampone è un bene comune del Calendimaggio, continueremo a tenerlo caro”.

Il programma di … E Vien Calendimaggio

Tra i prossimi appuntamenti di preparazione al Calendimaggio di Assisi inseriti all’interno di “… E Vien Calendimaggio” (qui la brochure sfogliabile https://online.fliphtml5.com/qxvl/zumi/#p=1 ), domenica 23 aprile alle 15.30 in Piazza Santa Chiara la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti per scegliere chi si sfiderà in piazza giovedì 4 maggio, giorno di Madonna Primavera; martedì 25 aprile alle 17 nella Sala della Conciliazione la presentazione della giuria: composta da uno storico, un regista e un musicologo, sarà chiamata a decidere la Parte vincente tra Sopra e Sotto.

Il programma di … E Vien Calendimaggio

Tra i prossimi appuntamenti di preparazione al Calendimaggio di Assisi inseriti all’interno di “… E Vien Calendimaggio” (qui la brochure sfogliabile https://online.fliphtml5.com/qxvl/zumi/#p=1 ), domenica 23 aprile alle 15.30 in Piazza Santa Chiara la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti per scegliere chi si sfiderà in piazza giovedì 4 maggio, giorno di Madonna Primavera; martedì 25 aprile alle 17 nella Sala della Conciliazione la presentazione della giuria: composta da uno storico, un regista e un musicologo, sarà chiamata a decidere la Parte vincente tra Sopra e Sotto.