Epifania ad Assisi la Befana scende dalla Torre del Popolo.

Il tradizionale appuntamento della Proloco di Assisi

in collaborazione con il gruppo speleologo CAI di Foligno

di Tiziana Borsellini

L’Epifania ad Assisi, si apre con la discesa della Befana dalla Torre del Popolo, tutti pronti a stare con il naso all’insù. Domani sabato 6 gennaio, ad Assisi arriva la Befana. La vecchietta più famosa del mondo è pronta ad essere ancora la protagonista indiscussa della festa con il suo carico di dolci per tutti i bambini.

«La manifestazione inizierà alle ore 16,30 in Piazza del Comune ad Assisi. All’imbrunire la Befana, scenderà dalla finestra più alta della Torre, come di consueto, grazie al gruppo Speleologo Cai di Foligno che ormai collabora da diversi anni alla realizzazione di questa festa». E’ quanto ha annunciato il presidente della Pro Loco Francesco Fiorelli.

«Un ringraziamento al Comune di Assisi, la Magnifica Parte de Sotto del Calendimaggio, l’Accademia Punto Assisi, gli associati, i volontari che si sono messi a disposizione per la buona riuscita della Festa della Befana. La manifestazione da un decennio è diventata un evento molto atteso – ha aggiunto il presidente – per tutti gli Assisani, ma anche per i tanti turisti presenti in questo periodo. Una madrina d’eccezione, sarà l’attrice e autrice, Liliana Fiorelli, la voce narrante della storia, a seguire verranno distribuite le calze piene di dolci e regali a tutti i bambini presenti».

L’Epifania tutte le feste porta via: questo vecchio detto, che ci risuona nelle orecchie dai tempi dei tempi, ci ha sempre rattristato. Ma questa edizione della Festa della Befana chiuderà le festività Natalizie, ma con un’atmosfera piena di incanto e stupore per tutti coloro che saranno presenti in Piazza del Comune.