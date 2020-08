A Costa di Trex, torna l’allegra scampagnata, giovedì 13 agosto

Edizione ridotta del XXXIV Raduno Amici de Montagna che, quest’anno a causa del Coronavirus prevede solo due appuntamenti. Dopo il successo della passeggiata di domenica 9 agosto organizzata dalla Pro loco di Costa di Trex in collaborazione con l’Aspa che ha visto l’adesione di circa 50 partecipanti, è tutto pronto per “L’Allegra scampagnata: dall’Orto degli Aghi a Costa di Trex”, in programma giovedì 13 agosto.

L’iniziativa, a cura di Giampiero Italiani “per stare insieme, contemplare la natura e scoprire le terre di Ascesi”, prenderà il via con il ritrovo all’Orto degli Aghi (via Porta Perlici, 6) alle 17,30 per poi partire in passeggiata alle 18.

Alle 18.50 è prevista la sosta alla Fonte del Brecciaro dove ci sarà l’esibizione della Brigata della Montagna e la spiegazione della storia della sorgente d’acqua e dell’ex cava. Alle 20 è in programma l’arrivo a Costa di Trex dove ci sarà la cena al sacco sull’aia. Alle 22,30 è prevista la passeggiata notturna di rientro. E’ possibile portare piccoli strumenti musicali per esibizioni in libertà. Informazioni e prenotazione al numero: 320 7254714).