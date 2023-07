Assisi estate, ascesa al Monte Subasio, suggestive escursioni

Un percorso ad anello fra sacro e profano, immersi nella natura del Parco regionale del Subasio, alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi dell’ensemble Micrologus. È il tema dell’iniziativa “Ascesa al Monte”, promossa dall’ufficio turismo del Comune di Assisi e in programma il 15 e il 16 luglio prossimi. L’evento – nel cartellone di “Assisi Estate 2023” – nasce nell’ambito del progetto “Destinazione Subasio”, che unisce i comuni interni all’area naturale protetta (Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina), costituitisi in associazione per la gestione di oltre settemila ettari di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

L’appuntamento è il 15 luglio, con ritrovo alle 16.30 all’Eremo delle Carceri ad Assisi e partenza alle ore 17. Dalle pendici del Monte Subasio, verrà attraversata la lecceta secolare che circonda l’Eremo delle Carceri, complesso monumentale che nasce e si sviluppa attorno alla grotta in cui San Francesco d’Assisi si ritirava a pregare. Un luogo fortemente intriso di spiritualità in un contesto naturalistico incontaminato, all’interno del parco regionale del Subasio Il percorso continuerà poi attraverso un sentiero di 4 km che conduce all’antica Abbazia di San Benedetto, un luogo suggestivo e poco conosciuto che sarà visitabile per l’occasione.

L’Ensemble Micrologus, composto da musicisti di rilievo internazionale, proporrà quindi suggestivi concerti diffusi, con musiche dell’Ars nova italiana, ispirate ai saggi del Petrarca e profondamente legate al tema della natura, dei boschi e dell’essenza più profonda della vita. L’escursione, a cura dell’Associazione Gmp Gaia, verrà replicata il 16 luglio con le stesse modalità, così come il concerto. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Informazioni e prenotazioni: +39 334 1546609; gmp.gaia@yahoo.com

Oltre a questa iniziativa, è particolarmente ricco il programma delle passeggiate ed escursioni alla scoperta del Monte Subasio previsto in “Assisi Estate 2023”, cartellone degli eventi estivi promosso dal Comune in collaborazione con varie realtà associative del territorio.

Si comincia il 9 luglio con “Bimbincammino, Emozioni in natura”, percorso ad anello dall’Eremo delle Carceri di Assisi alla Croce di Sassopiano, tra fiabe, leggende umbre e attività sensoriali. Il 29 luglio “Mulino Buccilli & Laboratorio Cucina”, passeggiata alla scoperta di uno degli angoli più nascosti del Monte Subasio, tra Spello e Valtopina. Il 12 agosto “Porziano sotto le stelle”, escursione ad anello fra le località di San Presto e Porziano, con osservazione del cielo in collaborazione con il Gruppo Astrofili Monte Subasio. Il 18 agosto “Tra-Monti dal Subasio”, escursione fotografica sul Monte Subasio al tramonto. Il 19 agosto “Bimbincammino, Emozioni in Natura. Piedi in cammino, mani in pasta”, escursione tra natura, racconti e sperimentazioni culinarie.

Il 20 agosto “La Luna dal Monte Subasio”, escursione notturna con arrivo in località Madonna della Spella ed osservazione della Luna al telescopio, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Monte Subasio. Il 1° e 31 agosto “Passeggiata al plenilunio di agosto”, escursione notturna sui prati sommitali del Parco del Monte Subasio. Il 3 settembre “Camminata di Satriano”, lungo il percorso della celebre cavalcata. Il 23 settembre “Escursione a sorpresa”, con appuntamento alle 15:00 a Madonna della Spella. Il 1° ottobre “Settimana del Pianeta Terra”, alla scoperta del Monte Subasio e dei suoi “mortari”. Tutte le escursioni, organizzate dell’Associazione Gmp Gaia in collaborazione con il Comune, sono gratuite con prenotazione obbligatoria: +39 334 1546609; gmp.gaia@yahoo.com

Anche nel Bosco di San Francesco tante attività nella natura, dedicate in particolare ai bambini: il 16 luglio e il 13 agosto laboratori per creare il proprio stemma araldico con gli animali del bosco veri e fantastici; il 6 agosto laboratorio di scrittura medievale nel monastero di Santa Croce. Gli eventi, organizzati dal Fai (Fondo ambiente italiano) in collaborazione con il Comune, sono gratuiti con prenotazione obbligatoria: 075 813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it

Il programma completo di tutti gli eventi estivi ad Assisi è consultabile su www.assisiestate.it.