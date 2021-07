Assisi oltre le mura, il calendario delle presentazioni in città e nelle frazioni

Dopo il grande successo della presentazione del libro “Assisi oltre le mura” del 12 giugno al Teatro Lyrick, il Comune di Assisi, in collaborazione con le Pro Loco e le associazioni del territorio, organizza una serie di incontri durante i quali la storia del libro verrà raccontata con focus e approfondimenti specifici. Già domani si svolgerà il primo appuntamento ad Armenzano dal titolo “Monte e montagna assisiate” durante il quale si parlerà delle frazioni di Armenzano, Costa di Trex, Santa Maria di Lignano, Porziano, Paradiso e Pieve San Nicolò, per poi proseguire per tutto il mese di agosto fino al 9 settembre quando si chiuderà con l’ultimo incontro a Rivotorto.

Alla presenza del Sindaco Stefania Proietti, della Presidente Donatella Casciarri, del curatore e autore Giulio Proietti Bocchini e degli autori (Donata Castagnoli, Massimiliano Dragoni, Damiano Frascarelli, Stefania Lillocci, Paolo Lupattelli, Gessica Mantovani, Lucia Pallaracci, Luigi Proietti, Cristina Roccaforte, Daniele Sini), in ogni occasione verrà affrontato un capitolo specifico e all’illustrazione seguirà un momento di intrattenimento e conviviale organizzato dalle Pro Loco e dalle associazioni del nostro comune, il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle norme previste per il contenimento della diffusione del Covid.

Questi incontri sono stati voluti fortemente da tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del libro. Il testo vuole porre l’accento sulle tante sfaccettature e peculiarità che il territorio di Assisi offre, dalle meraviglie della città fino alle gemme e le storie più nascoste che i castelli e le varie frazioni raccontano. E proprio per questo motivo, per onorare il senso più profondo della pubblicazione, si è voluto organizzare questi incontri in luoghi e con modalità non convenzionali che hanno un significato specifico nel contesto dell’opera.

Armenzano, il Chiostro del Convento di Santa Maria in Arce a Rocca Sant’Angelo, la chiesa di SS. Trinità a Rivotorto solo per citarne alcuni. Questo anche per consentire a tutti i cittadini di venire a conoscenza della storia di questo testo, soprattutto per coloro che per un motivo o un altro non hanno potuto partecipare o seguire in streaming la presentazione del 12 giugno. Primo appuntamento dunque domani ad Armenzano e poi a seguire tutti gli altri che troverete con ogni dettaglio nella locandina. Ricordiamo inoltre la necessità di prenotare la propria presenza.