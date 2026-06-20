Assisi Summer Festival 2026 porta i big della musica

Tre giorni alla Rocca Maggiore tra concerti e spettacoli

Assisi si prepara a ospitare una nuova edizione dell’Assisi Summer Festival, manifestazione che negli ultimi anni ha conquistato un ruolo di primo piano nel panorama degli eventi estivi umbri. Dal 16 al 18 luglio la Rocca Maggiore diventerà il cuore di tre giornate dedicate alla musica contemporanea, all’intrattenimento e alla socialità, con una programmazione che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più seguiti della scena nazionale.

La rassegna è stata presentata ufficialmente a Bastia Umbra, presso la sede di UniWeb Campus, e nasce dalla collaborazione tra l’associazione Next Entertainment e il Comune di Assisi. L’iniziativa può contare inoltre sul sostegno di numerosi partner pubblici e privati che hanno contribuito alla crescita dell’evento.

Nata tre anni fa dall’idea di un gruppo di giovani del territorio, la manifestazione ha progressivamente ampliato le proprie dimensioni fino a diventare un appuntamento capace di richiamare migliaia di persone. Alla base del progetto vi è l’attività dell’associazione Next Entertainment, composta da oltre cinquanta giovani e guidata dai fondatori Mattia Oligarchi, Mattia Monaco, Tommaso Salari e Lorenzo Paparelli.

L’edizione 2026 segna un ulteriore sviluppo del festival. Per la prima volta il programma si articolerà su tre giornate consecutive e potrà contare su una partecipazione stimata di circa duemila spettatori per ogni serata. Una crescita che conferma il consolidamento dell’evento nel calendario estivo regionale e la sua capacità di attrarre pubblico anche da fuori Umbria.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 16 luglio, sarà il concerto di Sayf, tra gli artisti emergenti più seguiti della scena urban italiana. Il cantante porterà sul palco della Rocca Maggiore il suo tour estivo, proponendo dal vivo i brani che hanno caratterizzato il suo recente percorso artistico.

La seconda serata, in programma venerdì 17 luglio, sarà dedicata alla musica elettronica e alle sonorità house. Il suggestivo scenario della fortezza medievale farà da cornice a una serata al tramonto firmata Calar, format che ospiterà il dj e producer Ale De Tuglie, protagonista di una carriera in costante crescita e presente nei principali circuiti della musica elettronica internazionale.

Il gran finale arriverà sabato 18 luglio con il concerto dei The Kolors. La band guidata da Stash salirà sul palco per uno spettacolo che ripercorrerà le canzoni che hanno segnato il loro successo negli ultimi anni, dalle hit che hanno dominato le classifiche radiofoniche italiane fino alle produzioni più recenti. Prima del live spazio al “Radio Subasio Disco Club”, dj set che accompagnerà il pubblico verso l’esibizione conclusiva.

Accanto alla proposta musicale, il festival introdurrà una significativa novità organizzativa rappresentata da un’area food completamente gestita dagli organizzatori. L’obiettivo è offrire un servizio integrato dedicato alla ristorazione e all’accoglienza del pubblico, migliorando la gestione degli spazi e dei flussi durante le serate.

La scelta della Rocca Maggiore come sede dell’evento conferma la volontà di valorizzare uno dei luoghi simbolo di Assisi, creando un incontro tra patrimonio storico e cultura contemporanea. Un connubio che negli anni ha contribuito a rafforzare l’immagine della città come destinazione capace di ospitare eventi rivolti alle nuove generazioni senza rinunciare alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

L’Assisi Summer Festival si inserisce così tra gli appuntamenti più attesi dell’estate umbra, con una proposta che unisce spettacolo, aggregazione e promozione del territorio. La manifestazione rappresenta inoltre un esempio di partecipazione attiva delle giovani generazioni, protagoniste di un progetto che continua a crescere e a richiamare pubblico da tutta la regione e dalle aree limitrofe.