Contest #angolodicampo evento comunicazione psr Umbria

Contest – Si terrà domani, venerdì 30 settembre, alle ore 17, al Palazzo Monte Frumentario ad Assisi, la cerimonia di premiazione di “Angolo di Campo”, il contest fotografico promosso dall’Autorità di Gestione del PSR (Programma di sviluppo rurale) Umbria nell’ambito della Strategia di Informazione e pubblicità del Programma. Saranno premiate le tre migliori fotografie per ogni categoria (Paesaggi, Animali, Attività agricole) e verrà consegnato un premio speciale assegnato dalla Giuria di qualità. Durante la cerimonia sarà presentato il progetto sonoro, unico nel suo genere, del sound artist Federico Ortica.

“#AngoloDiCampo, un altro modo di raccontare l’agricoltura” è nato con l’obiettivo di valorizzare, in tutte le sue specificità, il patrimonio ambientale e agricolo umbro promosso e salvaguardato dal Programma di sviluppo rurale. Allo stesso tempo, vuol avvicinare alla comunicazione istituzionale tutti quei soggetti che operano direttamente in agricoltura e nel mondo rurale, che hanno sviluppato rapporti formali e informali con l’agricoltura o hanno intrapreso percorsi educativi orientati all’agricoltura e al rurale. Si tratta, in generale, di persone e gruppi interessati a vario titolo all’agricoltura e che sono a tutti gli effetti “potenziali” beneficiari di specifiche misure del PSR.

Il successo delle precedenti edizioni, sottolinea l’Autorità di gestione del Psr, ha mostrato un positivo “effetto collaterale”: l’avvicinamento di un notevole numero di giovani instagrammer alle tematiche dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.

La fotografia non solo è un’arte, ma è diventata anche uno strumento di informazione e comunicazione. Le immagini, le fotografie, sono alcuni degli elementi su cui poggia la comunicazione del Psr Umbria che, attraverso il contest fotografico Angolo di campo, rivolto in particolare agli utenti Instagram, intende valorizzare il patrimonio ambientale, agricolo, artistico, in tutte le sue specificità, promosso e salvaguardato dal PSR.

La prima edizione di AngoloDiCampo è stata lanciata il 15 febbraio 2019 e la premiazione dei primi vincitori è avvenuta in occasione di un panel dedicato all’informazione in agricoltura nell’ambito del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Proprio in quest’ottica, di rinnovamento ma anche di avvicinamento alla comunicazione istituzionale di tutti quei soggetti che operano direttamente in agricoltura e nel mondo rurale, nasce l’idea di avviare un contest fotografico.

Una competizione social, la cui partecipazione è gratuita e aperta a tutti, che si è subito dimostrata vincente, oltre che avvincente, in termini di pubblico raggiunto, ma soprattutto di interesse suscitato anche da parte di altre Regioni e Istituzioni. Quest’anno la quarta edizione del contest fotografico si è aperta il 15 aprile e, fino al 15 luglio, gli utenti di Instagram hanno potuto partecipare alla gara pubblicando i propri scatti, che sono stati poi sottoposti ad una duplice valutazione, su Instagram e da parte di una giuria tecnica di qualità.

Nelle precedenti tre edizioni di Angolo di Campo sono state raccolte oltre 900 fotografie “rurali” del territorio umbro. Dai principali numeri legati alle pagine social di Umbria Agricoltura e all’iniziativa Angolo di Campo emerge che sono stati oltre 200.000 i like alle foto partecipanti al concorso su Instagram, con 100.000 utenti raggiunti e 500.000 visualizzazioni ottenute. Inoltre, i migliori scatti sono stati promossi anche attraverso allestimenti di mostre espositive itineranti raggiungendo altre 500 persone nel 2020 e 1800 nel 2021, in occasione della manifestazione Eurochocolate. Il programma dell’iniziativa è disponibile al link https://www.umbriagricoltura.it/angolo-di-campo/

