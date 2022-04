Il calendario degli eventi Assisi estate 2022, scarica il programma

L’estate 2022 si preannuncia ricca di eventi tra concerti, letture, teatro, cinema, spettacoli, manifestazioni, e il calendario dettagliato degli appuntamenti è stato presentato oggi pomeriggio nella Sala della Conciliazione. Si tratta di un programma elaborato per rendere ancora più attrattiva Assisi sia per i residenti che i turisti ed è nato dalla sinergia e dalla sensibilità degli enti e delle associazioni della città che, coordinate dall’amministrazione comunale, si sono rese disponibili e hanno lavorato per presentare un’offerta di qualità.

Tutte le iniziative, da maggio con il ritorno del Calendimaggio fino a tutto il mese di ottobre, si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre all’insegna della sostenibilità ambientale.

Centinaia di eventi già sono inseriti in calendario ma le proposte sono destinate ad aumentare perché, come d’abitudine per Assisi, di ora in ora si aggiungono richieste di patrocinio e di co-organizzazione. E’ consigliabile infatti consultare sempre il calendario sul sito http://www.visit-assisi.it/eventi/ per essere aggiornati in tempo reale su cosa fare nella Città Serafica e per controllare anche i dettagli dei programmi.

Ogni giorno, ogni sera, l’offerta è prestigiosa e di alta qualità, con nomi ed eventi di risalto in tutti gli ambiti, dalla musica all’arte, all’escursionismo allo sport, dalla cultura al turismo.

Confermate tutte le manifestazioni tradizionali, come il Palio degli Angeli e il Palio di San Rufino, il concerto “Con il cuore”, il Cortile di Francesco, e gli appuntamenti prestigiosi organizzati da Suoni Controvento, Riverock, Musica Eventi d’autore, Cambio Festival, Birba chi legge.

Tra le novità una rassegna dedicata a Pier Paolo Pasolini con convegni e lezioni anche nelle scuole, una sessione dedicata all’architettura e al design dal titolo “Aspettando Universo”, la mostra di Tom Hongseng al Palazzo del Monte Frumentario, un omaggio alla grande pittrice Frida Kahlo, un ciclo intitolato Assisi on the wire e nell’ambito del gemellaggio tra Assisi e San Francisco, performances artistiche e di danza.

Musica di richiamo soprattutto per i giovani con gli Psicologi, Fulminacci, Manuel Agnelli, Giovanni Lindo Ferretti e Bresh. Un evento clou è The Economy of Francesco dal 22 al 24 settembre che richiamerà migliaia di giovani per parlare di un nuovo modello di economia.

DICHIARAZIONE SINDACO: “Come amministrazione abbiamo deciso di preparare e rendere noto il calendario degli eventi con largo anticipo per permettere alla città e ai turisti di avere una guida a questa stagione estiva che segna la ripartenza e il ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia e poter così programmare i proprio soggiorni e appuntamenti. Si tratta di un programma flessibile e aperto perché Assisi è una città speciale, piazza ambita da organizzatori locali e nazionali e quindi arrivano continuamente la richieste di svolgimento di manifestazioni e iniziative, pertanto si aggiungono eventi su eventi. Particolarmente significativa la collaborazione con realtà come la Diocesi e le Basiliche Papali di San Francesco e Santa Maria degli Angeli”.

DICHIARAZIONE ASSESSORE CULTURA: “Questo calendario è nato dalla collaborazione con le associazioni culturali della città a cui è stato chiesto di creare progettualità dedicate ad Assisi. Tra le novità la Lyrick Summer Arena che da giugno a settembre sarà allestita davanti al Teatro ed è a disposizione di tutti coloro che vogliono organizzare eventi, in particolare i saggi delle scuole di danza e di ballo”.

DICHIARAZIONE ASSESSORE TURISMO: “E’ un programma pensato anche per l’intrattenimento turistico nei centri storici della città, vanta un’offerta variegata, poliedrica, di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Una puntualizzazione in merito al festival Universo su cui l’amministrazione comunale non ha mai smesso di crederci tanto è vero che quest’anno ha voluto un momento dal titolo “Aspettando Universo 2023”.