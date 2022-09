Search for: Search Button

La Torre del Popolo, ad Assisi, apre alla città, evento storico

La Torre del Popolo – 1° ottobre 2022: un giorno storico per la città di Assisi. Apre la Torre del Popolo, uno dei monumenti simbolo e identitari della comunità assisiate. L’appuntamento, voluto all’apertura delle celebrazioni francescane, è alle ore 16.

Per la prima volta nella sua storia di quasi 800 anni e dopo tre anni di lavori di restauro effettuati dal comune di Assisi sotto la supervisione della Soprintendenza, la Torre del Popolo sarà visitabile fino al livello della storica Campana delle Laudi da dove sarà possibile godere di una vista straordinaria e suggestiva.

All’interno della Torre è stata allestitauna mostra fotografica con foto di Arturo Sbicca sull’apposizione della Campana delle Laudi nel 1926, ed è stato realizzato anche un cortometraggio con le storiche immagini dell’evento del settecentenario che sarà proiettato presso l’ufficio informazioni turistiche (Iat) in piazza del Comune.

Un evento a cui tutta la cittadinanza è stata invitata e che permetterà di accedere alla Torre anche nei giorni seguenti, fino al 4 ottobre, a orari prestabiliti e dietro prenotazione, lo stesso potranno fare i turisti e i pellegrini che in questi giorni affolleranno Assisi per onorare San Francesco, patrono d’Italia.

La Torre del Popolo, in piazza del Comune, è uno dei monumenti che significano l’identità della città, che dal lontano 1257, anno di costruzione, scandisce con la Campana delle Laudi, donata dai Comuni d’Italia in occasione del settimo centenario della morte del Santo, i tempi e i ritmi religiosi e civili della comunità.

Il sindaco Stefania Proietti non nasconde la gioia per l’importanza dell’evento: “Si tratta di un fatto che inorgoglisce i cittadini e le cittadine di Assisi perché la Torre del Popolo viene restituita dopo il restauro realizzato anche con il sostegno della Fondazione Perugia diventando fruibile e visitabile. La vista di Assisi dalla Torre del Popolo è un’emozione insuperabile: non solo perché si tratta del simbolo della libertà comunale per la quale lo stesso San Francesco si batté, ma anche perché lo sguardo dall’alto abbraccia tutto il nostro territorio e offre quella visione di città unita dove non esistono periferie che vogliamo nei fatti realizzare. Questa apertura avviene durante le celebrazioni francescane con la volontà di iniziare un percorso di valorizzazione degli incommensurabili patrimoni architettonici e artistici della Città serafica verso il passaggio culturale dei centenari fino al 2026”.

Qualche informazione utile per la visita alla Torre del Popolo durante questa prima pre-apertura. Gli ingressi gratuiti, che saranno con visita guidata e per gruppi a numero limitato, si svolgeranno nelle fasce orarie 10.30/11.30/12.30 e nel pomeriggio 14.30/15.30/16.30/17.30 nei giorni 2,3 e 4 ottobre. Per accedere è indispensabile la prenotazione telefonando al numero 0758138680 (tutti i giorni orario 9-19) o inviando un’e-mail all’indirizzo iatassisi@operalaboratori.com.