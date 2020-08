Notte bianca….verde e rossa, serata all’aperto con: degustazioni, musica, teatro

“Notte bianca….verde e rossa”, serata all’aperto con: degustazioni, musica, teatro. Fortemente voluto dai principali Gruppi Social per Assisi, sarà un’occasione di svago nel particolare momento del dopo “lockdown”, per dare un importante segnale di rinascita e di ripartenza della città. L’evento è realizzato in totale autogestione da: Associazione Assisi Nostra, “ Sé de J’Angeli se…”, Terre di Assisi 2.0, Assisi Giorno per Giorno, grazie soprattutto ad un crowdfunding spontaneo del web e del tessuto commerciale locale.

La serata sarà patrocinata da Città di Assisi. Nel rispetto delle norme anti-covid, la partecipazione è a Prenotazione Obbligatoria. Il biglietto unico, darà diritto a fruire degli spettacoli musicali, degli intermezzi teatrali e delle degustazioni offerte da alcuni tra i migliori ristoranti del centro. I partecipanti saranno omaggiati di una mascherina con il logo della manifestazione.

Per info e prenotazioni: WhatsApp: 3471558278 – 3492387890 Il biglietto prenotato, il gadget e i coupon per i ristoranti saranno ritirabili tra le 18:30 e le 19:30 al Nun Assisi Relais, presso il desk della manifestazione. Per contribuire alla raccolta fondi: IBAN IT94S0311138280000000010633, intestato a “Associazione Assisi Nostra”, IBAN IT26D0103038271000001147993, intestato a “A.P.S. Sé de J’Angeli se…”, Causale: “Contributo liberale Notte Bianca 2020”