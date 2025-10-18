Presentata la Festa del Piatto di Sant’Antonio 2026

Una squadra di Priori tutti angelani per l’edizione

È stata ufficialmente presentata, sabato 18 ottobre 2025 al Palazzo del Capitano del Perdono, la nuova edizione del Piatto di Sant’Antonio Abate 2026, con l’annuncio dei Priori Serventi e dei segni identificativi della Festa. L’incontro, molto partecipato da cittadini e istituzioni, ha segnato l’avvio del percorso che condurrà alla tradizionale celebrazione invernale, simbolo di devozione, tradizione e solidarietà per la comunità angelana.

Alla cerimonia hanno preso parte la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la vicesindaco di Assisi Veronica Cavallucci, l’assessora Scilla Cavanna, il parroco padre Saul Tambini, il presidente dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate Pietro Ronca, e rappresentanti civili e militari.

Nel suo intervento, la presidente Proietti ha evidenziato il valore identitario della Festa, sottolineando come essa rappresenti un momento di unione e di orgoglio per la comunità. Ha inoltre ricordato l’impegno delle Priore Serventi 2025, prime donne nella storia del Piatto, nel tramandare lo spirito di partecipazione e servizio che contraddistingue l’evento.

Anche la vicesindaco Cavallucci ha espresso soddisfazione per la continuità della tradizione, definendo il Piatto una celebrazione ormai entrata nel panorama delle feste nazionali e un simbolo del legame tra la città e gli animali, protagonisti delle benedizioni dedicate al compatrono Sant’Antonio Abate.

Padre Tambini ha richiamato il significato profondo della carità, fondamento della Festa e valore centrale nella vita della comunità.

Il neopresidente dell’Associazione, Pietro Ronca, ha definito il Piatto di Sant’Antonio “la Festa d’inverno del territorio angelano”, sottolineandone i valori di servizio, amicizia e solidarietà che da oltre un secolo uniscono i cittadini. Ha inoltre ringraziato le Priore uscenti e i nuovi Priori Serventi, tutti originari di Santa Maria degli Angeli, per l’impegno e la sinergia nel portare avanti un’eredità tanto sentita.

Il presidente dei Priori Serventi 2026, Eolo Cicogna, ha presentato il programma e i segni artistici identificativi dell’edizione. Ha ricordato con commozione i Priori che negli anni hanno contribuito a rendere il Piatto un momento collettivo di fede e partecipazione. Cicogna ha annunciato anche una novità editoriale: la pubblicazione, prevista per dicembre, di un volume che raccoglierà storia, tradizioni e memorie della Festa, per conservarne la memoria e trasmetterla alle future generazioni.

Tra i momenti più attesi, lo scoprimento del Piatto in ceramica realizzato dall’artista Francesca Capitini, che ha spiegato come la sua opera sia ispirata al focaraccio del 17 gennaio, tra luci e ombre che si riflettono dal Palazzo del Perdono fino alla Basilica. Il piatto raffigura Sant’Antonio Abate con i suoi animali, immersi in un notturno cielo blu illuminato da una luna di fuoco, mentre sul retro una figura circolare di Priori simboleggia amicizia e continuità.

La serata ha suggellato l’avvio di un nuovo anno di preparativi, nel segno di una tradizione viva e condivisa, che continua a rappresentare per la comunità angelana un patrimonio di valori, fede e identità collettiva.

Elenco Priori 2026 (in ordine alfabetico)

Capezzali Paolo

Cicogna Eolo (Presidente)

Cipriani Andrea

Lutazi Cristian

Mazzoli Roberto

Mencarelli Alessandro Luigi

Neri Alessandro

Perticoni Alessandro

Polticchia Francesco

Quacquarini Luca

Rossi Spartaco

Truffarelli Danilo

PRIORI SERVENTI 2026

Programma di massima

24 Ottobre 2025 – ore 17.00 – S. M. Angeli – Hotel Frate Sole

L’Associazione CTF Cultura saluta i Priori Serventi 2026

15 Novembre 2025 – ore 17.00 – S. M. Angeli – Palazzo Capitano del Perdono

Conferenza “Sant’Antonio e il maiale tra cucina e medicina”

con i docenti universitari Stefano Brufani e Paolo Braconi

Dicembre 2025 – Presentazione libro sulla Festa del Piatto tra storia e memoria

“Il Piatto più caldo dell’Inverno”

Dal 10 al 16 Gennaio 2026 – Ristorante “Villa Elda” – S. M. Angeli

Taverna dei Priori Serventi 2026

Dal 9 al 17 Gennaio 2026 – Palazzo Capitano del Perdono – S. M. Angeli

Tavernetta dei Priori Serventi 2026

16 Gennaio 2026 – Piazza Santa Maria degli Angeli

Focaraccio di Sant’Antonio

18 Gennaio 2026 – Festa di Sant’Antonio Abate

Santa Messa – Processione per le vie di S. Maria – Benedizione degli animali

18 Gennaio ore 17.30 – Teatro Lyrick

A teatro con i bambini della scuola “Patrono d’Italia”

18 Gennaio ore 21.00 – Teatro Lyrick

Estrazioni Lotteria del Piatto di Sant’Antonio Abate

Restano ferme le manifestazioni civili e religiose fissate dalla tradizione che verranno comunicate tempestivamente